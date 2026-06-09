Truffa, falso e infedele patrocinio: imputazione coatta per un’avvocata civilista salentina

LECCE – I fatti risalgono al 2024, quando la Procura della Repubblica di Potenza notificava a due avvocati civilisti salentini l’avviso di conclusione indagine per i reati di truffa, falso e infedele patrocinio. I nomi di S.P. e G.O., difesi dagli avvocati Giuseppe Corleto del Foro di Lecce e Leonardo Pace del Foro di Potenza, entrambi 60enni e residenti rispettivamente a Monteroni e Campi Salentina comparivano in un avviso di conclusione a firma della procura di Potenza. La vicenda ruota attorno ad un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, in virtù dell’intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, mai realmente incardinato presso il Tribunale di Taranto, e nel proporre un atto d’appello per conto del proprio assistito innanzi al Tribunale di Taranto, anch’esso mai instaurato.

Con riferimento al primo giudizio – ipotizzano gli inquirenti – i due avvocati, nel luglio del 2020, avrebbero confezionato e trasmesso al cliente un procedimento di rigetto del ricorso solo “apparentemente emesso nell’ambito del procedimento dal Tribunale di Taranto” a firma della giudice Enrica Di Tursi, “ma in realtà artatamente formato per l’occasione”. Relativamente all’atto d’appello, i due legali avrebbero fatto sottoscrivere al cliente una rinuncia agli atti del giudizio nell’ambito del procedimento solo “apparentemente incardinato davanti al Tribunale di Taranto ma, in realtà, mai intervenuto”.

Con questi espedienti, i due avvocati avrebbero truffato il proprio assistito relativamente all’effettivo espletamento del mandato difensivo che era stato loro conferito, intascando comunque circa 1500 euro ciascuno, a titolo di onorario senza ottenere la controprestazione concordata. I due professionisti rispondono anche di falso materiale commesso da privato e da pubblico ufficiale in atti pubblici per il ricorso redatto in modo del tutto mendace e di infedele patrocinio per non aver espletato compiutamente il mandato difensivo conferito. Inoltre ai due è stato contestato l’aver fatto sottoscrivere una transazione per definire un altro giudizio, anch’esso mai realmente introdotto.

Ad avviare le indagini è stata la denuncia del cliente, residente a Lequile. Che riscontrò delle anomalie nel provvedimento di rigetto del giudice privo dell’intestazione Repubblica Italiana e dell’indicazione degli avvocati delle parti e della statuizione delle spese. Inoltre il giudice veniva indicato dapprima come Enrica Di Turzi mentre la firma era Di Tursi. Il file è stato poi sottoposto alla valutazione tecnica di un perito che accertò come il documento fosse stato creato il 6 ottobre del 2020 nonostante riportasse come data di deposito, il 24 luglio 2020. Anomalie sarebbero emerse anche sull’atto d’appello. Compulsando l’applicazione denominata “Giustizia Civile” non risultava alcun giudizio nonostante il querelante avesse corrisposto il compenso richiesto.

Ovviamente l’avviso di conclusione non si deve considerare un verdetto di colpevolezza anticipato ma un passaggio dell’inchiesta per consentire ai due legali di poter chiedere un interrogatorio o produrre memorie difensive per fornire la propria versione alle accuse. A seguito di notifica dell’avviso di conclusione indagine l’avvocato G.O. patteggiava la pena ed assumendosi la responsabilità esclusiva delle condotte, scagionava la collega S.P. Per questo motivo la Procura di Potenza chiedeva l’archiviazione del procedimento della stessa.

Da quel momento si è assistito ad un vero e proprio scontro processuale tra la difesa della parte offesa, rappresentata dall’avvocato Riccardo Rodelli e la Procura di Potenza poiché per tre volte i magistrati inquirenti hanno richiesto l’archiviazione in favore dell’avvocato S.P., cui facevano seguito tre opposizioni da parte dell’avvocato Riccardo Rodelli. Il Gip, quindi, ha dapprima ordinato l’espletamento di nuove indagini come richiesto dalla difesa, ed infine, sempre su richiesta di quest’ultima ha disposto l’imputazione coatta, ordinando al Pubblico Ministero, di formulare il capo di imputazione, ai danni dell’avvocatessa salentina, la quale secondo il giudice per le indagini preliminari aveva: “scientemente collaborato con nella complessiva condotta truffaldina posta in essere ai danni della persona offesa, e risulta consapevole dell’esistenza e della falsità del provvedimento giudiziario redatto da G.O.”.