A 81 anni si prende una cotta per una donna più giovane di 20 anni, lei lo molla e lui finisce nei guai per stalking

TAVIANO (Lecce) – A 81 anni, il suo nome finisce in un fascicolo con l’accusa di stalking per aver molestato e perseguitato una donna di 20 anni più giovane dopo qualche settimana di amicizia. Ora a seguire l’uomo nei suoi movimenti sarà un braccialetto elettronico che dovrà monitorarne gli spostamenti e controllare, soprattutto, che non si avvicini alla donna. Perché il rischio è che la misura venga aggravata con l’arresto. La storia arriva da Taviano (Lecce). A dare il via alle indagini è stata una donna del posto che, a metà febbraio, si è presentata in caserma depositando una querela per il tramite dell’avvocato Salvatore Bruno.

Era esausta da tempo. dopo aver deciso di interrompere quella che, per lei, è stata “una conoscenza amichevole” con l’anziano. Il periodo di frequentazione sarebbe stato costellato da “atteggiamenti autoritari”: imposizioni sugli incontri e le frequentazioni; limitazioni nelle uscite con amiche. La donna, non tollerando più simili pressioni, ha così deciso di interrompere le frequentazioni il 25 gennaio: da quel giorno, però, l’anziano – che di tornare a vivere da solo non aveva alcuna intenzione – si sarebbe trasformato in uno stalker: inseguendo la donna davanti a supermercati e tabacchini dove sapeva di poterla trovare, attendendo persino ore pur di trovare l’occasione per parlarle e convincerla a tornare sui suoi passi.

L’anziano sarebbe arrivato persino a pedinarla, seguendola in auto per poi appostarsi davanti casa. La situazione è andata via via degenerando perché lui ha intensificato a dismisura i pedinamenti e gli appostamenti trascendendo anche in ripetute minacce: come accaduto il 19 giugno quando l’anziano, presentatosi sotto casa di lei, avrebbe dato fuoco ad alcune carte, lasciando un manoscritto con contenuti chiaramente ingiuriosi e minatori. La donna avrebbe iniziato ad avere paura ogni qual volta usciva di casa e, spesso, era costretta a chiedere aiuto ad alcuni familiari. Lui si è giustificato nei mesi scorsi quando è stato convocato in caserma: ha raccontato di aver intrapreso una relazione con la donna nell’estate del 2025 e che, durante i mesi di frequentazione, le avrebbe comprato un divano e prestato del denaro puntualizzando di aver cercato di fermarla per strada soltanto per chiederle la restituzione del mobile e del denaro.

“Un tale approccio – a parere del giudice Francesco Valente che ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico – appare del tutto spropositato considerato come lo stesso avrebbe potuto percorrere le vie legali laddove leso nel proprio diritto patrimoniale invece che seguirla e pedinarla in ogni dove”. Così, dopo la denuncia, ora, dovrà starne lontano.