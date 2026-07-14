Chatta con una donna mentre la moglie è in casa e cade in un ricatto a luci rosse: assolto presunto estorsore

Era stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per un caso di revenge con regista una donna. Che non è mai stata identificata. Nei guai, invece, era finito un uomo, un suo presunto complice che avrebbe intascato parte dei soldi che la donna avrebbe chiesto. “Dammi 2mila e 500 euro o divulgo i video sul web”. La vittima, un 44enne di Maglie (Lecce), si era poi rifiutato di consegnare tutti i soldi dopo aver versato 400 euro e denuncia. Il presunto complice, alla fine, era stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con l’accusa di tentata e consumata estorsione al termine del processo in abbreviato che si è celebrato davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce, Angelo Zizzari.

Ma la Corte d’appello ha ribaltato il verdetto assolvedo l’imputato con formula piena: per non aver commesso il fatto. È il 29 maggio del 2023 quando il salentino si chiude in bagno con la moglie in casa per intrattenere una conversazione su Instagram con una ragazza descritta, in denuncia, come avvenente e particolarmente sexy. Quest’ultima utilizza un falso account e davanti al pc convince il suo interlocutore a compiere atti di autoerotismo durante la videochiamata. In breve scatta il ricatto: la donna minaccia di diffondere il filmato se il 44enne non le avesse corrisposto 2mila e 500 euro.

Inizialmente il salentino cade nel tranello e con una ricarica Postepay versa 400 euro sul conto di un uomo, suo presunto complice. La ricattatrice, però, non è soddisfatta dei soldi intascati. Pretende l’intera somma concordata in chat. A quel punto il 44enne si oppone. Non è in possesso di tutti quei soldi e decide di formalizzare una denuncia. Gli accertamenti, coordinati dalla pm Rosaria Petrolo, consentono alla polizia postale di risalire al titolare della carta Postepay su cui erano stati corrisposti i 400 euro. Della donna, invece, nessuna traccia.

In appello, però, l’avvocato Mario Stefanizzi, legale dell’imputato, come già evidenziato in primo grado, ha evidenziato come l’unico elemento di collegamento fra il fatto estorsivo – che era stato commesso da una donna – fosse rappresentato dalla carta posta pay sulla quale era stato effettuato il pagamento: questo elemento era stato già evidenziato nel processo di primo grado ma evidentemente il gup non lo ha ritenuto sufficiente ai fini della mancata consapevolezza dell’imputato nel concorso del fatto estorsivo. La corte d’appello, invece, ha valorizzato tale elemento che, secondo un consolidato orientamento della Cassazione, da solo non può supportare una sentenza di condanna.