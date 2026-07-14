Incendio a Gallipoli, il sindaco attacca: “Voglio capire di chi sono le responsabilità”

Gallipoli (Lecce) – “L’incendio di ieri, che ha devastato e sfregiato interi ettari del nostro Parco Naturale “Punta Pizzo-Isola di S. Andrea”, merita la massima attenzione e l’attivazione di ogni misura idonea perché tali scempi non abbiano più a ripetersi”.

Il sindaco di Gallipoli Flavio Fasano interviene sul rogo che ha divorato una consistente parte della vegetazione a sud della litoranea di Gallipoli e che ha visto proprio il primo cittadino attivarsi, da subito, nella consapevolezza della serietà e gravità di quanto accaduto.

“Questa mattina mi sono recato direttamente sul posto per avere contezza di quanto accaduto – ha riferito il sindaco – ed ho chiesto alla Polizia Locale, anche attraverso l’ausilio dei droni, una relazione puntuale sullo stato dei luoghi e su quanto accaduto per avere un quadro della situazione il più nitido possibile”.

Sempre il primo cittadino, inoltre, in mattinata, ha avuto modo di telefonare direttamente al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, per esprimere attestazioni di stima e di gratitudine dell’intera città. “Intendo ringraziare tutte le forze dell’ordine per quanto fatto in momenti così drammatici e preoccupanti – ha detto – e ho espresso direttamente all’ingegner Roberta Lala (comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ndr) sentimenti di ringraziamento per la prontezza e l’efficienza con cui il corpo dei Vigili del Fuoco è intervenuto per domare un incendio di enormi dimensioni e per aver evitato danni ben più gravi a persone e cose. A loro e a tutte le forze dell’ordine in generale va la stima e l’apprezzamento della mia comunità cittadina”.

La questione, tuttavia, apre anche nuovi spunti di riflessione per evitare che tali episodi non abbiano più a succedere in futuro. “Ho chiesto ai Dirigenti di relazionarmi con urgenza – ha continuato il sindaco – per avere un quadro dettagliato non solo sui danni subiti dal Parco, ma anche per capire se questo scempio poteva essere evitato con politiche di salvaguardia e di tutela del Parco, che dovrebbero essere basilari quando si gestiscono beni così preziosi come le aree naturali. Voglio capire se questo sfregio alla nostra natura poteva essere evitato e se ci sono responsabilità che, come ovvio, non possono restare impunite, perché immagini come quelle cui abbiamo assistito fanno male e segnano. Su questo, posso garantire, l’Amministrazione Comunale farà sino in fondo il suo dovere”.