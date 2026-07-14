Pane e droga con quartier generale in un panificio: inflitte dure condanne

LECCE – Emessa la sentenza per gli imputati finiti alla sbarra nell’inchiesta con cui, nel febbraio 2025, vennero eseguiti 9 arresti in un’indagine antidroga (cocaina, eroina e hashish) che consentì di smantellare un sodalizio dedito allo spaccio e che aveva allestito il proprio quartier generale in un panificio nella zona della 167. Una vicenda di cui si è già abbondantemente parlato.

Il gup Francesco Fedele, al processo in abbreviato, ha inflitto 19 anni, 10 mesi e 20 giorni per Fabio Marzano, 56enne, (20 anni), ritenuto al vertice dell’organizzazione in continuazione con una precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2024; 16 anni, 6 mesi e 20 giorni con una sentenza divenuta irrevocabile e con il riconoscimento delle attenuanti equivalenti alle aggravanti per Marco Franchini, 51enne, (18 anni); 12 anni, sempre con lo stesso riconoscimento per Gabriele Marra, 39enne, (14 anni); 10 anni e 8 mesi in continuazione con una vecchia sentenza divenuta irrevocabile e sempre con il riconoscimento delle attenuanti equivalenti con le aggravanti per Danilo Ferreri, 56enne, (12 anni); 9 anni, 9 mesi e 10 giorni, in continuazione con una vecchia sentenza e con il riconoscimento delle attenuanti equivalenti alle aggravanti, per Igor Capone, 59enne, (9 anni e 8 mesi); 8 anni, 6 mesi e 20 giorni in continuazione con una vecchia sentenza con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per Carmelo Capoccia, 59enne, (8 anni e 6 mesi); 6 anni, 10 mesi e 20 giorni sempre con lo stesso riconoscimento per Massimo Ricercato, 51enne, (8 anni e 6 mesi); 6 anni, 10 mesi e 20 giorni, sempre con lo stesso riconoscimento, per Maria Perrone, 54enne, moglie di Marzano, (8 anni e 2 mesi); 6 anni, 9 mesi e 10 giorni, sempre con lo stesso riconoscimento, per Vincenzo Paladini, 36enne, titolare del panificio indicato come il “quartier generale”, (7 anni)m tutti ritenuti organici a un presunto sodaliziio.

Due anni, 2 mesi e 10 gorni, attenuanti equivalenti alle aggravanti, per Tiziano Coccioli, 51enne di Porto Cesareo, (6 anni); 7 anni, 10 mesi, e 20 giorni per Giuseppe Nicoletti, 71enne di Lecce, (6 anni e 8 mesi), sempre con lo stesso riconoscimento e in continuazione con una sentenza definitiva il 24 maggio 2022; 4 anni, sempre con lo stesso riconoscimento, per Andrea Mirra, 37enne di Copertino, (3 anni e 8 mesi); 1 anno e 4 mesi, sempre con lo stesso riconoscimento, per Domiria Lucia Marsano, 48enne di Surbo, (2 anni). Novanta giorni per il deposito delle motivazioni.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Marco Luigi Elia, Giancarlo Dei Lazzaretti, Raffaele Benfatto, Federico Martella, Federico Mazzarella De Pascali, Giuseppe De Luca, Paolo Cantelmo, Pasquale Morleo, Cosimo Lodeserto, Stefano Prontera, Stefano Pati, Ladislao Massari, Carlo Sariconi, Pantaleo Cannoletta, Cosimo Rampino, Alessandro Stomeo e Marco Caiaffa.

Antonio De Filippis, 39enne residente a Lecce, assistito dagli avvocati Stefano Pati e Stefano Prontera, sarà giudicato col rito ordinario; altri tre, invece, hanno già patteggiato la pena.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Marco Luigi Elia, Giancarlo Dei Lazzaretti, Raffaele Benfatto, Federico Martella, Federico Mazzarella De Pascali, Giuseppe De Luca, Paolo Cantelmo, Pasquale Morleo, Cosimo Lodeserto, Stefano Prontera, Stefano Pati, Ladislao Massari, Carlo Sariconi, Pantaleo Cannoletta, Cosimo Rampino, Alessandro Stomeo e Marco Caiaffa.

Antonio De Filippis, 39enne residente a Lecce, assistito dagli avvocati Stefano Pati e Stefano Prontera, sarà giudicato col rito ordinario; altri tre, invece, hanno già patteggiato la pena.