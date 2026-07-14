Presunta maxi frode fiscale: tre dure richieste di condanna per imprenditore, moglie e consulente

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Tre dure richieste di condanna nell’inchiesta su presunti reati fiscali con al centro la maxi frode che nel 2019 investì soggetti eccellenti nel basso Salento. Un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci che si trascina da anni (2019) e che avrebbe consentito di smascherare un “buco” nelle casse dell’erario pari a 30 milioni di euro. Ammonta a dieci anni e mezzo di reclusione la richiesta di condanna invocata dalla pubblica accusa per il 78enne Arturo Antonazzo, consulente fiscale originario di Presicce Acquarica; 9 anni per l’imprenditore 50enne Cosimo Ratta, anch’egli di Presicce Acquarica, mentre per la moglie coetanea Monia Marzo sono stati sollecitati 4 anni. Il magistrato inquirente ha inoltre richiesto la confisca definitiva di tutto quanto è attualmente in sequestro.

La frode ha visto coinvolto l’imprenditore Ratta, operante nel settore della produzione e commercio di imballaggi in plastica, il quale nel tempo ha gestito il proprio business attraverso la creazione di diverse società che, dopo aver accumulato ingenti debiti tributari, venivano puntualmente cedute a soggetti di nazionalità bulgara e trasferite fittiziamente all’estero, ciò al fine di ostacolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria e sottrarsi ai conseguenti obblighi tributari. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle salentine hanno permesso di verificare come gli odierni imputati abbiano – a vario titolo ed in concorso tra di loro – omesso volutamente di adempiere alle obbligazioni fiscali e previdenziali sorte in capo alle società costituite, sottraendo complessivamente ad imposizione un imponibile di oltre 30 milioni di euro per una corrispondente evasione di imposta (tra Ires ed Iva) di quasi 14 milioni di euro.

Nel corso delle indagini la Procura di Lecce ha inoltre attivato, tramite il membro italiano di Eurojust, la rogatoria internazionale con la Slovenia, Paese nel quale è confluito il flusso di denaro che nel tempo l’imprenditore salentino aveva provveduto a trasferire mediante la complicità di un altro imprenditore (di origine bresciana) il quale, attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e con la costituzione di società cartiere ad hoc, si è prestato a riciclare oltre 1 milione di euro proveniente dall’evasione fiscale, spostando il denaro su conti correnti di istituti di credito esteri.

Il trait d’union tra l’imprenditore salentino e quello bresciano è stato un consulente fiscale sempre di Presicce che, dalle indagini svolte, è risultato essere il vero dominus dell’intero sistema di frode accertato, colui cioè che ha reso possibile – grazie alle sue conoscenze professionali – l’architettura dei particolari stratagemmi adottati per sottrarsi al pagamento delle imposte. Non a caso, infatti, le società intestate all’imprenditore bresciano sono risultate avere sede presso il suo studio professionale.

Gli investigatori sono riusciti, infine, anche ad individuare l’ulteriore “cassaforte di famiglia” nella quale – nel tempo – erano stati rifugiati tutti i beni accumulati dall’imprenditore salentino con i proventi derivanti dall’evasione fiscale. Si tratta, in particolare, di un trust con sede nel territorio lombardo – risultato di fatto gestito dal medesimo – e che diversamente avrebbe permesso di schermare l’intero patrimonio mettendolo così al riparo da possibili azioni di recupero dello Stato.

La complessità di tutta la vicenda è sintetizzata dalle varie consulenze che hanno scandito l’istruttoria: le analisi della perizia redatta da Giovanni Carnevale, per conto della Procura, e quella firmata da Francesco Tundo per il collegio difensivo, rappresentato dagli avvocati Rocco Vincenti, Andrea Sambati, Vittorio Manes e Paolo Rizzo.

Le arringhe della difesa sono attese l’8 ottobre davanti alla giudice monocratica Anna Laura Zaurito.