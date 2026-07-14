A fuoco un altro pezzo di vegetazione del Salento, evacuate le abitazioni della zona

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Ruffano e Supersano (Lecce) – Vasto incendio in queste ore attorno alla collina della Madonna della Serra, tra Ruffano e Supersano.

Una densa colonna di fumo è visibile anche a parecchia distanza e ha allarmato molto i residenti dei due centri abitati.

Le forze dell’ordine, per evitare conseguenze all’incolumità delle persone, hanno fatto evacuare alcune abitazioni vicine alla zona boschiva. E sono intervenuti anche gli operatori della Croce Rossa per prestare soccorso a residenti che hanno respirato il fumo sprigionato dal rogo.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Lecce, Gallipoli e Ugento, le Guardie Ambientali e la Protezione Civile.

Un nuovo incendio, che provoca danni e paura, dopo quello di ieri a lido Pizzo, vicino a Gallipoli.