Tranciati numerosi cavi di fibra ottica, realizzato un vero e proprio bypass dell’infrastruttura per ripristinare internet a Lecce

LECCE – Si sono conclusi nelle prime ore di questa mattina, i lavori di ripristino della rete Open Fiber a Lecce e in alcuni comuni limitrofi, interessati da un pesante disservizio iniziato nella giornata di martedì 14 luglio.

Il blackout della connettività è stato causato dal grave danneggiamento della rete da parte di un’impresa terza, estranea a Open Fiber, che durante alcuni scavi in via Guido Dorso ha accidentalmente tranciato numerosi cavi in fibra ottica.

La gravità del danno ha richiesto un intervento tecnico straordinario e di estrema complessità. Le squadre di Open Fiber hanno lavorato ininterrottamente per due giorni e due notti consecutive per realizzare un vero e proprio bypass dell’infrastruttura compromessa, posando nuovi cavi in fibra per ricollegare gli utenti isolati.

Open Fiber, scusandosi con i cittadini, le imprese e gli operatori partner per i disagi subiti a causa di un evento non dipendente dalla propria gestione, ha annunciato di aver già attivato tutte le procedure legali e le verifiche necessarie per richiedere il risarcimento del danno economico e strutturale subìto ai soggetti responsabili dell’incidente.