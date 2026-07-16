Primavera 1: i convocati per il ritiro e lo staff 2026/2027

La lista dei calciatori della formazione Primavera 1 convocati per il ritiro precampionato, in programma dal 17 luglio all’1 agosto a Cotronei (KR). Contestualmente si comunica la composizione dello staff per la Stagione Sportiva 2026/2027.
PORTIERI
Fontanarosa (2009), Massaro (2009)
DIFENSORI
Cafasso (2010), Candido (2008), Longo (2008), Palamarchuk (2007), Trio (2008)
CENTROCAMPISTI
Di Pasquale (2007), El Bouradi (2007), Lerga (2008), Marrocco (2008), Milojevic (2007), Vitale (2008)
ATTACCANTI
Esposito (2008), Perrone (2007), Persano (2009), Skorb (2008)
Il calciatore Luca Dalla Costa proseguirà nel percorso individuale di recupero dall’infortunio in un centro specializzato.
Questa la composizione dello staff per la Stagione Sportiva 2026/2027:
Coordinatore Tecnico: De Toma Giovanni
Team Manager: Tundo Giampiero
Capo Scout: Piluso Fabio
STAFF TECNICO
Allenatore: Schipa Simone
Allenatore in seconda: Manni Antonio
Preparatore dei Portieri: Aiardi Ivan
Match Analyst: Tundo Stefano
STAFF FISICO-ATLETICO
Preparatore Atletico: Fai Lorenzo
Preparatore Atletico-Recupero Infortuni: Guerrieri Ludovico
STAFF SANITARIO
Medico: Del Coco Mauro
Medico: Del Coco Ciro
Medico: Bardoscia Pietro
Fisioterapista: Turco Luca
MAGAZZINIERE
Micelli Leandro
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