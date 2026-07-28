Dalla serie A alla Lsb Lecce: Tommaso Guadalupi alla corte di coach Michelutti

La Scuola di Basket Lecce prosegue il lavoro di costruzione del roster e ufficializza l’arrivo di Tommaso Guadalupi, ala di 200 centimetri che vestirà la maglia biancazzurra nella prossima stagione. Un innesto che arricchisce il gruppo a disposizione dello staff tecnico con un giocatore che, pur essendo ancora molto giovane, ha già maturato esperienze significative nei campionati senior e nei principali palcoscenici del basket giovanile italiano. L’approdo a Lecce rappresenta una tappa importante nella carriera di Guadalupi.

Per la prima volta, infatti, il lungo brindisino intraprende un percorso lontano dalla sua città, dopo quindici anni vissuti interamente nel movimento cestistico locale. Un cammino iniziato nel settore giovanile della New Basket Brindisi e costruito stagione dopo stagione attraverso sacrificio, crescita e continui confronti con realtà sempre più competitive. Il suo talento è emerso fin dalle categorie giovanili, dove ha avuto l’opportunità di misurarsi stabilmente con i migliori prospetti italiani partecipando alla LBA Next Gen Cup con l’Under 19 della New Basket Brindisi. Un’esperienza che ha contribuito alla sua maturazione tecnica e che si è conclusa nell’ultima stagione con una media di 13,2 punti a partita, confermando il suo ruolo da protagonista. Parallelamente al percorso giovanile sono arrivate anche le prime esperienze nel basket senior.

Nella stagione 2022-2023 Guadalupi ha realizzato uno dei traguardi più significativi della sua carriera, esordendo in Serie A con la maglia della New Basket Brindisi. Un debutto reso ancora più speciale da un canestro da tre punti che ha lasciato il segno e rappresentato il miglior modo possibile per affacciarsi nella massima categoria. Successivamente ha continuato il proprio percorso di crescita anche in Serie B Interregionale con la Dinamo Basket Brindisi, esperienza che gli ha consentito di aumentare il minutaggio e confrontarsi con un campionato altamente competitivo.

Nelle ultime due stagioni è stato invece uno dei punti di riferimento dell’Assi Brindisi in Serie C Interregionale, confermandosi un giocatore affidabile e in costante crescita. Nell’ultimo campionato ha disputato 27 gare, facendo registrare una media di 8,1 punti a partita e raggiungendo un massimo personale di 20 punti in una singola sfida. Atleta moderno e versatile, Guadalupi può essere impiegato sia nel ruolo di ala piccola sia in quello di ala forte. Struttura fisica, intensità, capacità di giocare fronte e spalle a canestro e disponibilità al lavoro di squadra fanno di lui un elemento prezioso, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della LSB Lecce fin dall’inizio della stagione.