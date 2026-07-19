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Al via domani il “VI Festival del Capo di Leuca”

Primo concerto 20 luglio 2026 alle 21 nel castello medievale di Presicce – Acquarica. Il Direttore artistico è il maestro Alessandro Licchetta

Giulio Rovighi

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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