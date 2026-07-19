Un gelato per la pace, anche in Puglia l’iniziativa solidale per Gaza

Un gelato che ha il sapore della solidarietà e il colore della pace. È l’obiettivo della iniziativa ‘Un gelato per la pace’, la raccolta fondi organizzata oggi e domani in tutta Italia e anche in diverse città pugliesi per sostenere Medici Senza Frontiere. In Puglia hanno aderito dieci gelaterie dal Gargano al Salento, tre a Barletta, due nel Barese a Putignano e Conversano, due nel Tarantino e Castellaneta e Palagiano, due nel Foggiano a Peschici e Vieste, una a Lecce. Il gusto speciale da scegliere ha il profumo e la freschezza dell’anguria, diventato simbolo di solidarietà verso il popolo palestinese.

“In Palestina, dove da oltre due anni è in corso un genocidio, la fame è stata usata come arma di guerra, causando una carestia devastante, e la situazione umanitaria resta drammatica”, spiega una nota di Medici Senza Frontiere, evidenziando che “ospedali, abitazioni e infrastrutture essenziali sono stati distrutti, mentre l’ingresso degli aiuti continua a essere fortemente limitato”.

“Dietro ogni emergenza umanitaria ci sono persone che hanno bisogno di cure, protezione e assistenza”, dichiara in una nota Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di Msf Italia. “Con questa iniziativa – aggiunge – vogliamo ricordare che basta un gesto semplice come un gelato per mettersi dalla parte giusta, accanto a chi soffre”. Il ricavato delle donazioni, infatti, sarà destinato a sostenere l’intervento di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile a Gaza, in Palestina e in Medio Oriente.