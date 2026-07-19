Fitto: nel prossimo anno tornata elettorale rilevante, lavorare a rafforzare il progetto europeo

“So che il prossimo anno ci sono dei passaggi elettorali molto importanti, rilevanti a livello europeo, si vota in Francia, in Italia, in Spagna, si vota in Polonia, in Grecia, c’è una tornata elettorale che ridisegnerà gli equilibri politici a livello europeo, quindi anche in prospettiva questa tornata elettorale sarà molto rilevante”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto nel corso del suo intervento all’evento di Ecr party in corso a Catania.

A proposito dell’ipotesi che Christine Lagarde possa lasciare la Bce per correre alle presidenziali francesi, Fitto non si sbilancia perché “le scelte delle singole persone non mi competono. Bisognerà guardare con attenzione all’esito delle elezioni in questi Paesi e continuare a lavorare perché il progetto europeo possa essere rafforzato nella dinamica nella dimensione anche delle esigenze e delle specificità di diversi Stati membri e dei, diversi territori, questo e l’impegno da quello che stiamo” portando avanti.

“Mi fa molto piacere – ha concluso – salutare gli amici della famiglia dei conservatori alla quale come è noto sono legato da un’esperienza antica, avendo aderito al gruppo dei conservatori in Parlamento europeo nel lontano 2015 e quindi avendo un po’ ripercorso tante iniziative, tante tappe, tante battaglie, soprattutto grazie a una guida di Giorgia Meloni, partecipare, come spesso accade, di iniziative di conservatori che oggi hanno un ruolo centrale nel Parlamento europeo, nelle istituzioni europee, nelle dinamiche della politica europea, mi sembra che sia un elemento molto importante e positivo”.