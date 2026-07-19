I Sud Sound System festeggiano 35 anni di carriera tra reggae e pizzica

I Sud Sound System, band salentina, hanno festeggiato i 35 anni di carriera con una grande festa in musica al Raffo Parco Gondar di Gallipoli. Un live che ha richiamato migliaia di fedelissimi, oltre 5mila le presenze arrivate per il tributo e il lancio in anteprima del nuovo singolo ‘Salento Sound’, prodotto con Kybba e il producer olandese Kalibwoy.

“Siamo diventati grandi, sono passati 35 anni, basta guardare le nostre facce di allora, come eravamo ‘piccinni'” hanno ironizzato parlando in salentino dal palco di Gallipoli. In scena, al ritmo tipico del raggae salentino misto alle sonorità della pizzica, la rievocazione di un percorso legato sempre all’identità territoriale, all’impegno e al sociale. A condividere la festa gli amici di sempre come Antonio Castrignanò e Papa Leu, il loro chitarrista e deejay.