Il Lecce sfoltisce la rosa per fare spazio ai nuovi arrivi

CLACIOMERCATO- In linea con la sostenibilità, il Lecce procede con le cessioni per avere più respiro nelle trattative di mercato in vista della quinta stagione in serie A.

Così si chiude ufficialmente l’avventura di Filip Marchwinski con la maglia del Lecce. Il trequartista polacco torna in patria e vestirà la maglia del Cracovia, trasferendosi con la formula del prestito con opzione di riscatto. Nell’accordo è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita a favore del club salentino.

Arrivato in Salento nell’estate del 2024 con grandi aspettative, il classe 2002 non è riuscito a imporsi, complice anche il grave infortunio al ginocchio che ne ha rallentato il percorso. La sua esperienza in giallorosso si chiude con appena tre presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia.

Per Marchwinski il ritorno in Polonia rappresenta un’opportunità per ritrovare continuità e rilanciarsi, mentre il Lecce conserva la possibilità di valorizzare l’investimento effettuato grazie all’opzione di riscatto e alla percentuale sulla futura cessione del giocatore.