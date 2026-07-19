Mondiali, prima festa dello sport a Castro -maxischermo al campo sportivo comunale

Castro si prepara alla PRIMA GIORNATA DELLO SPORT: una festa di sport, inclusione e comunità con la Finale dei Mondiali sul maxischermo.

Domenica 19 luglio 2026, a partire dalle ore 17.00, il Campo Sportivo Comunale di Castro ospiterà la PRIMA GIORNATA DELLO SPORT una manifestazione ideata dalla Cooperativa Marenostrum che si propone di trasformare lo sport in un momento di incontro, condivisione e partecipazione per tutta la comunità che terminerà con la proiezione sul maxischermo della finalissima della FIFA World Cup 2026 tra Argentina e Spagna in programma alle 21:00 al MetLife Stadium di East Rutherford.

Promossa con il coinvolgimento di associazioni sportive, istituzioni e realtà del territorio, la manifestazione offrirà un ricco programma di attività pensate per tutte le età, con un unico filo conduttore: valorizzare lo sport come strumento di benessere, educazione, inclusione sociale e crescita della comunità.

Il pomeriggio prenderà il via con il torneo quadrangolare di calcetto categoria pulcini, affiancato da lezioni di pilates in collaborazione con l’Associazione Misticanza APS, dimostrazioni di arti marziali in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Kime e, in serata, dal torneo Open di calcetto riservato ad adulti e Over 40. Sul campo di calcio spazio anche al coinvolgente torneo Calcio Balilla, mentre gli appassionati potranno vivere l’emozione del battesimo della sella e assistere alle dimostrazioni equestri curate dagli Amici del Murgese A.S.D. Alessano.

Il programma proseguirà con il torneo di pallavolo in collaborazione con la Proloco di Castro e ancora le lezioni dimostrative di tennis guidate dal maestro Maurizio Accogli, l’esibizione della scuola New Aurora Dance Andrano e un’area interamente dedicata ai bambini con gonfiabili, mascotte e animazione a cura dell’Associazione “Cuore e Mani Aperte” di don Gianni Mattia. Non mancheranno momenti dedicati al gioco e alla socializzazione con i tornei di briscola, scopa e burraco, oltre al torneo di EA Sports FC 26 su PlayStation, rivolto agli appassionati di sport virtuali e promosso dal Movimento Giovani Castro.

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà la tavola rotonda sul tema: “Lo sport come strumento di prevenzione, benessere, integrazione e inclusione sociale”, in programma dalle 19.00 alle 20.00. L’incontro vedrà il confronto tra istituzioni, professionisti della sanità, dirigenti sportivi e rappresentanti del mondo scolastico, offrendo un’importante occasione di riflessione sul valore educativo e sociale della pratica sportiva. Interverranno il sindaco di Castro Luigi Coluccia, il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Viviana Fersini, il presidente dell’Inter Club Castro Fernando Schifano, il consigliere allo Sport Giuseppe Schifano, il direttore medico cardiologo ed emodinamista presso l’Ospedale Panico di Tricase Stefano Primitivo, il docente universitario Giuseppe Ungaro e il consigliere delegato allo Sport della Soc. Coop. Adelfia Mimmo Franza. L’incontro sarà moderato da Giuseppe Primitivo.

Per tutta la durata dell’evento saranno attivi il punto ristoro, un DJ set e musica dal vivo con lo spettacolo di Pizzica Popolare.

A rendere ancora più speciale la conclusione della manifestazione sarà un appuntamento destinato a unire tutti i presenti. Al termine delle attività sportive, il pubblico potrà ritrovarsi davanti al maxischermo per seguire insieme la Finale dei Mondiali di Calcio, trasformando il Campo Sportivo Comunale di Castro in una grande piazza dello sport. Un momento di condivisione, emozione e partecipazione collettiva che concluderà una giornata vissuta all’insegna dei valori più autentici dello sport: amicizia, rispetto, inclusione e senso di appartenenza.