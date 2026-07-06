Allarme furti in abitazione nel Nord Salento, già tre messi a segno con le persone all’interno

Monteroni-Arnesano (Lecce) – Ormai è allarme furti in abitazioni del Nord Salento con i ladri che entrano in azione, di notte, nonostante la presenza di persone all’interno delle case.

Era accaduto già ai danni di un anziano sacerdote di Trepuzzi, derubato di diverse centinaia di euro, del cellulare e delle chiavi della macchina. Ma episodi simili si sono poi ripetuti a Monteroni e ad Arnesano.

Il che farebbe pensare ad un’unica banda di malviventi, che prendono di mira soprattutto abitazioni di anziani.

Sabato scorso, l’episodio a Monteroni: un 71enne è stato sorpreso, mentre rincasava, da tre uomini col passamontagna. Sotto minaccia, l’anziano è stato legato e costretto a rivelare come aprire la cassaforte di casa. I rapinatori hanno quindi fatto razzia di denaro e preziosi per diverse migliaia di euro. Prima di fuggire col bottino, poi i malviventi avrebbero individuato e smontato il registratore delle telecamere di videosorveglianza, portando via i filmati per cancellare ogni traccia utile a identificarli. Il 71enne, ferito alla testa, è stato medicato al Pronto soccorso del “Vito Fazzi” con una prognosi di dieci giorni.

Più p meno lo stesso copione la notte successiva ad Arnesano. In questo caso la governante di un’abitazione in una zona di campagna di proprietà di una 64enne, in quel momento fuori regione. All’interno si trovava solo la domestica di origini pakistane. Svegliata dai rumori, la donna si è trovata davanti tre uomini incappucciati. E anche in questo caso hanno intimato alla donna di chiudersi nella sua stanza. I malviventi così hanno potuto rovistare in casa, portando via contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 4mila euro.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lecce, che ora conducono le indagini.