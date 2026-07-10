Ancora fiamme sul versante ionico del Salento, richiesto l’intervento dei mezzi Canadair

Salve (Lecce) – Ancora fiamme che distruggono la vegetazione del Salento. E per domarle sono intervenuti anche i Canadair.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio di oggi nella zona a sud-est di Salve. Il rogo, attivo per diverse ore, ha richiesto complesse operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei vigili del fuoco.

Ma oltre a uomini e mezzi a terra, si è reso necessario anche il supporto di diversi mezzi aerei. Sono infatti intervenuti il Canadair Can25 e due elicotteri per i lanci d’acqua, uno dei quali è poi rientrato alla base di Taranto-Grottaglie.

Oltre all’inevitabile spavento per l’avanzare delle fiamme, fortunatamente non si sono registrate conseguenze per l’incolumità di persone.