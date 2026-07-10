Processo Sportello Antiracket: in appello condanna ridotta per Gualtieri, assolto anche in Appello Monosi

LECCE – Sentenza parzialmente riformata in Appello nella vicenda sui finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno e destinati alla realizzazione di tre Sportelli Antiracket e Usura nei tre capoluoghi di Lecce, Brindisi e Taranto. Sportelli che, sulla carta, dovevano prestare assistenza alle vittime del racket e dell’usura e favorire l’accesso ai finanziamenti previsti dal Fondo di Solidarietà. Gli accertamenti dei finanzieri, tuttavia, avrebbero accertato come l’Associazione, con sede centrale a Lecce, e i relativi Sportelli non sarebbero mai stati accessibili.

Per ottenere i contributi, l’allora presidente dell’Associazione Maria Antonietta Gualtieri avrebbe stipulato contratti di collaborazione con dipendenti fittizi e compiacenti professionisti, emettendo false buste paga e ricevendo fatturazioni per prestazioni professionali inesistenti. Le somme indebitamente percepite dai collaboratori “fantasma”, sarebbero state successivamente restituite in contanti alla stessa Presidente dell’Associazione.

La Corte d’appello di Lecce ha ridotto dai 15 anni inflitti in primo grado 6 anni la condanna della Gualtieri dichiarando diversi capi d’imputazione prescritti; passa da 8 anni e 3 mesi a 4 anni la pena di Giuseppe Naccarelli, ex funzionario di Palazzo Carafa, dichiarando estinti alcuni capi d’imputazione e mantenendo l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; da 8 anni e 6 mesi a 4 anni per Pasquale Gorgoni, con un passato da funzionario negli uffici del Comune di Lecce, per intervenuta prescrizione di alcuni reati con la conferma comunque dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; dichiara il non doversi procedere per alcuni reati dichiarati estinti per Marco Fasiello, figlio di Maria Antonietta Gualtieri; Francesco Lala, prescrizione per l’unico capo e conferma dell’assoluzione nel merito della sentenza di primo grado; due i capi d’imputazione dichiarati prescritti per Giancarlo Saracino. Reati prescritti anche per Biagio Solazzo e Maurizio Vetere, mentre condanna a 3 anni confermata a Giovanni De Matteis. Prescrizione per un capo d’imputazione per Paolo Rollo.

È stata confermata l’assoluzione nel merito per peculato e truffa per l’ex assessore al Bilancio del Comune di Lecce, Attilio Monosi per il quale la procura aveva presentato appello. L’avvocato Riccardo Giannuzzi, uno dei legali insieme al collega Luigi Covella, si dice estremamente soddisfatto perché sempre “convinto della completa estraneità alle accuse del politico che non ha mai commesso alcun tipo illecito”.

La vicenda giudiziaria si abbatte su Monosi vicissitudini a ridosso delle elezioni comunali del 2017. L’ordinanza nei confronti di Monosi, infatti, venne applicata a due giorni dalla presentazione della lista e l’assessore decise di dimettersi. Confermato sempre il verdetto assolutorio per Maria Marzia Di Mastrogiovanni e Marcella Lezzi. Per la società My Italy srl è stata disposta la nullità della sentenza e trasmissione degli atti al tribunale di Lecce (difesa dall’avvocato Marco Castelluzzo); per la South Production (insieme all’avvocato Castelluzzo, il collega Francesco Calabro così come per la Yltour, è stato disposto non doversi procedere con la revoca delle confisce stabilite in primo grado mentre All Energy srl (avvocato Andrea Conte) è stata assolta.

Nel collegio di primo grado comparivano gli avvocati Amilcare Tana, Luigi Covella, Giuseppe Milli, Luigi e Roberto Rella, Stefano De Francesco, Anna Grazia Maraschio, Marco Castelluzzo, Roberto De Mitri Aymone, Carlo Sariconi, Andrea Conte, Francesco De Iaco, Cesario Vito Del Cuore, Paolo D’Amico, Sandro Caforio, Francesco Spagnolo, Andrea Sambati, Giuseppe Romano, Paolo Spalluto, Francesco Galluccio Mezio, Francesca Conte, Viola Messa, Marco Pezzuto, Paolo Pagliara, Riccardo Rodelli, Lavinia Gala, Carlo Congedo, Cristiano Solinas, Alessandro Troso, Giuseppe Fornari, Antonella Lillo, Romeo Russo, Manfredo Fiormonti.