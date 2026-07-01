Ancora un’auto in fiamme nel Salento e non si esclude l’origine dolosa, indagano i carabinieri

Taurisano (Lecce) – Ancora un’auto in fiamme, nella tarda serata di ieri, in provincia di Lecce. E non si esclude l’origine dolosa.
Una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tricase è intervenuta a Taurisano, in via Leopardi, poco prima delle ore 23, a seguito dell’incendio di un’autovettura.
All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno accertato che le fiamme avevano avvolto una Alfa Romeo 147, che al momento del rogo risultava priva di occupanti.
E hanno provveduto al tempestivo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori pericoli per la pubblica e privata incolumità.
Sul posto sono intervenuti i militari della radiomobile dei Carabinieri di Casarano per gli accertamenti di loro competenza e per avviare le indagini sulle cause dell’incendio, anche eventualmente con l’aiuto di telecamere di videosorveglianza installate nella zona.
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