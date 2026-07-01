Recuperato in mare il corpo senza vita di un uomo, ancora ignota la sua identità

Santa Maria al Bagno (Lecce) – Un corpo senza vita è emerso dal mare ed è stato recuperato all’alba di oggi, intorno alle ore 5, vicino alla Montagna Spaccata.
Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, con il supporto del nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Taranto, è intervenuta nelle acque antistanti Santa Maria al Bagno, nel territorio di Nardò, a seguito di una segnalazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Il cadavere sarebbe stato trovato all’interno di una grotta da due ragazzi in sup.
Le operazioni hanno consentito il recupero del corpo senza vita di un uomo, rinvenuto sul fondale nei pressi della località conosciuta come Montagna Spaccata.
Al momento del recupero non è stato possibile accertare l’identità della vittima.
Sul posto erano presenti anche i militari della Compagnia Carabinieri di Gallipoli, ai quali sono affidati gli accertamenti di competenza, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria.
Sono tuttora in corso le indagini per chiarire l’identità della persona e le circostanze del decesso.
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