A Peppe Barra il Premio alla Carriera de “La Notte della Taranta”: venerdì la consegna a Zollino

ZOLLINO (Lecce) – Oltre mezzo secolo di carriera dedicato alla riscoperta, alla salvaguardia e alla reinventazione della tradizione popolare del Sud Italia. Con questa motivazione il Comitato Scientifico della Fondazione “La Notte della Taranta” ha deciso di conferire a Peppe Barra il Premio alla Carriera 2026. La cerimonia di consegna si terrà venerdì 31 luglio a Zollino, nella cornice della Villa Comunale, in occasione della seconda tappa del festival itinerante “Le vie del Mediterraneo”.

A consegnare il riconoscimento sarà la presidente del Comitato Scientifico, Daniela Castaldo. Il premio giunge a pochi giorni dall’ottantaduesimo compleanno dell’artista napoletano, celebrando una parabola straordinaria segnata dall’esperienza con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e con Roberto De Simone — con l’indimenticabile interpretazione de La gatta Cenerentola del 1976 — fino ad arrivare a prestigiose collaborazioni con figure del calibro di Fabrizio De André, Eduardo De Filippo, Roberto Benigni, Liliana Cavani e John Turturro.

Sul palcoscenico di Zollino, Peppe Barra proporrà anche lo spettacolo Si tenesse vint’anne…, un viaggio intimo, ironico e poetico tra le pagine della canzone classica napoletana, brani originali e momenti recitati. La serata, al via dalle ore 20:30, si aprirà con “La scuola di danza”, laboratorio a cura dei maestri e dei danzatori della Fondazione dedicato ai ritmi e alle figure della pizzica pizzica, seguito dal concerto “Festa salentina” dell’interprete Enza Pagliara.

L’appuntamento si inserisce nel ricco cartellone del festival itinerante coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, che dal 30 luglio al 19 agosto attraverserà venti comuni del Salento. Un percorso culturale e musicale verso il Concertone di Melpignano del 22 agosto, diretto dal Maestro concertatore Ermal Meta con le coreografie di Fredy Franzutti, prima della chiusura il 23 agosto con La Notte delle Ronde a Galatina.