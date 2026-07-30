Il legno che ricorda per noi

di Vincenzo Candido Renna

C’è una piazza del Salento che giovedì 6 agosto, alle ventuno, si fermerà per un attimo a guardare indietro. Succede a Galatone, in piazza Ten. Col. A. Costadura, dove verrà svelata l’opera che il maestro Tommaso Rosa, intarsiatore di Rionero in Vulture, ha dedicato ad Antonio De Ferrariis, detto il Galateo. Un nome, una figura, un destino che si intrecciano come le tessere di legno di un intarsio: da lontano sembrano frammenti, da vicino diventano disegno.

Bisognerebbe chiedersi, prima ancora di parlare dell’opera, che cosa significhi davvero “ispirarsi” a un uomo vissuto tra il 1448 e il 1517. Non è imitazione, non è nostalgia da cartolina. È piuttosto un atto di fiducia: credere che chi ha pensato prima di noi, con gli strumenti rudimentali del proprio tempo, abbia lasciato qualcosa che ancora ci riguarda. Il Galateo fu medico, filosofo, autore del Liber de situ Iapygiae, il primo trattato di corografia della Terra d’Otranto. Ma soprattutto fu uno che non si accontentò delle categorie ricevute, e provò a ridefinirle, spesso litigando con il proprio secolo. Chi scrive contro il proprio tempo, in fondo, scrive per tutti i tempi successivi.

L’intarsio è un’arte paziente e un po’ filosofica anch’essa: si costruisce un’immagine non aggiungendo colore, ma incastrando materia su materia, differenze su differenze. Ogni tassello ha una venatura propria, un’origine propria, eppure il risultato è un’unica figura coerente. Non è forse questo il segreto di ogni comunità che voglia dirsi tale? Tenere insieme storie diverse senza pretendere che si somiglino, ma senza nemmeno lasciarle scomposte.

Il maestro Rosa racconta di aver appreso la propria arte durante lunghi anni trascorsi, come ama dire, nei luoghi manzoniani. Un dettaglio che a prima vista sembra una curiosità biografica, e che invece dice molto: la sapienza artigiana, quella vera, non nasce mai da un’illuminazione improvvisa, ma da una permanenza. Si impara intarsiando pazientemente, giorno dopo giorno, come si impara a vivere in un luogo restandoci abbastanza a lungo da lasciarsi correggere da esso.

La serata è promossa dal Centro Studi Galatana insieme al Circolo Cittadino e all’assessorato alla cultura di Galatone, dentro la cornice del progetto Facciamo Centro, che porta la firma dell’assessore Francesco Danieli. Non è un dettaglio amministrativo da archiviare in fretta. Dietro l’espressione “facciamo centro” si nasconde una scommessa antica quanto le città stesse: che un centro storico non sia solo un insieme di pietre da tutelare, ma uno spazio da riattivare, restituendogli funzione simbolica prima ancora che turistica. Una piazza che ospita un’opera d’arte torna, per una sera, a essere ciò per cui le piazze sono nate: un luogo dove la comunità si riconosce guardando qualcosa insieme.

Ci sarà chi interverrà a dare senso storico e critico all’iniziativa: la docente Sondra Dall’Oco, presidente del Centro Studi Galatana, il direttore della rivista Krínomai, e un dialogo con l’artista condotto da una giovane studiosa dell’Università del Salento. E ci sarà la musica di un chitarrista e compositore, perché nessuna verità culturale ha mai attecchito senza una nota che l’accompagni.

Viene da chiedersi, alla fine, se celebrare un umanista del Cinquecento in una piazza di paese, nell’agosto delle sagre e delle luminarie, non sia un gesto malinconicamente fuori tempo. Io credo il contrario. Riscoprire le proprie radici, come si legge nel comunicato che annuncia l’evento, non è un rifugio dal presente, ma un modo per attrezzarsi ad affrontarlo. Le virtù di cui parlava il Galateo, la passione e la conoscenza che rendono un uomo artefice del proprio destino, non sono virtù d’epoca. Sono strumenti, come lo scalpello dell’intarsiatore: cambiano le mani che li usano, non la loro necessità.

Forse è proprio questo il senso più profondo di un intarsio dedicato a un umanista: mostrare che la memoria, per non restare polvere, ha bisogno di essere lavorata con le mani, tessera dopo tessera, fino a diventare immagine viva. Giovedì sera, a Galatone, il legno proverà a fare ciò che i libri da soli non sempre riescono a fare: farci vedere, prima ancora che leggere, chi siamo stati e chi, forse, possiamo ancora essere.