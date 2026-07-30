Venerdì 31 luglio Emmanuel Carrère in dialogo con Chiara Valerio per Armonia OFF in Piazza Castello

ALESSANO (Lecce) – Venerdì 31 luglio alle 21:00 in Piazza Castello ad Alessano con un dialogo tra Emmanuel Carrère, tra le figure più influenti della letteratura contemporanea, e Chiara Valerio prosegue la dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. Dopo l’anteprima di maggio con Stregonerie, l’inaugurazione affidata alla tappa salentina dello Strega Tour, il fine settimana dedicato al Premio Calvino e lo speciale appuntamento di Discorsi Mediterranei con lo storico israeliano Ilan Pappé, Armonia OFF accompagnerà il pubblico nelle prossime settimane con un itinerario tra romanzo, autobiografia, memoria, attualità e impegno civile.

Lo scrittore francese Emmanuel Carrère, intervistato da Chiara Valerio, presenterà Kolchoz (Adelphi), il libro nel quale ricostruisce la storia della propria famiglia intrecciandola alle grandi vicende politiche e sociali dell’Europa del Novecento. Il titolo nasce da un rito dell’infanzia: durante le assenze del padre, Carrère e le due sorelle si trasferivano nella camera dei genitori e la madre chiamava quel momento “fare kolchoz”. Molti anni dopo, i tre fratelli ripeteranno quel gesto attorno al letto della madre nell’ultima notte della sua vita. Da quella perdita prende forma un grande romanzo familiare che attraversa le radici russe e georgiane della famiglia, la vicenda personale e pubblica di Hélène Carrère d’Encausse, storica dell’Unione Sovietica e della Russia e prima donna a ricoprire il ruolo di segretaria perpetua dell’Académie française, e il rapporto complesso tra una madre e un figlio che la trasforma in un potente personaggio letterario. Autore, sceneggiatore e regista, nato a Parigi nel 1957, Emmanuel Carrère dopo gli studi a Sciences Po ha iniziato la sua carriera come critico cinematografico per la rivista «Télérama». Ha esordito nella narrativa nel 1983, ma la svolta della sua produzione arriva con L’avversario, pubblicato nel 2000 e dedicato alla sconvolgente vicenda di Jean-Claude Romand. Da quel momento Carrère ha sviluppato una forma di scrittura personale e inconfondibile, capace di intrecciare autobiografia, reportage, indagine storica e riflessione letteraria, interrogando continuamente il confine tra realtà e finzione. Tra le sue opere più note figurano Limonov, ritratto dello scrittore e dissidente russo Ėduard Limonov e insieme affresco della Russia contemporanea, Vite che non sono la mia, Il Regno, viaggio nella nascita del cristianesimo e nella fede dell’autore, e Yoga, racconto intimo e spietato della depressione, della malattia e della ricerca di un equilibrio possibile. Parallelamente alla letteratura, Carrère ha lavorato per il cinema e la televisione come sceneggiatore e regista, collaborando anche alla serie Les Revenants. Nei suoi libri, tradotti in numerosi Paesi e pubblicati in Italia da Adelphi, le vicende individuali diventano strumenti per esplorare le contraddizioni della storia, della società e dell’identità contemporanea.

Ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del Premio Straordinaria promosso da Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni, in collaborazione con Mario Desiati, il festival è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca e con il contributo dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Ugento e Specchia.

Lunedì 3 agosto in Piazza Mercato a Castrignano del Capo il festival ospiterà il Premio Armonia BPER 2026. La serata si aprirà alle 20:30 con Santina Cosetta, vincitrice del Premio Armonia BPER Esordio 2026, che accompagnata da Valeria Bisanti, presenterà Soltanto il giorno (Giunti), ispirato alla storia vera della sua bisnonna. Seguirà, alle 21:30, la consegna del Premio Armonia BPER Scrittura e lavoro culturale a Paolo Giordano. Insieme alla giornalista e scrittrice Annalisa Camilli, autrice di uno dei contributi raccolti nel volume Da vicino. Raccontare la guerra oggi (Einaudi), curato dallo stesso Giordano, dialogheranno con Valentina Murrieri sul ruolo della scrittura e del giornalismo nel racconto dei conflitti contemporanei.

Sabato 8 agosto in piazza Don Tonino Bello ad Alessano, alle 21.00, nell’ambito della manifestazione “Una notte nel borgo”, Maria Antonietta Epifani curatrice di Maledette. Le diverse dal XVII secolo ai giorni nostri, edito da Adda editore per la collana editoriale “Leggi La Puglia – Teca del Mediterraneo” del Consiglio Regionale della Puglia, presenterà la pubblicazione in conversazione con Vincenzo Santoro, autore del saggio Maledette per tarantismo.

Sabato 5 settembre dalle 20:30 in piazza San Giovanni a Giuliano (frazione di Castrignano del Capo), prima Annibale Gagliani intervisterà Omar Di Monopoli sul suo romanzo Il santo degli assetati (NN editore) che racconta un Sud dove l’acqua diventa simbolo di ogni desiderio e ogni mancanza, e l’unica redenzione possibile è nella ricerca dell’amore, della bellezza, della verità. A seguire Concita De Gregorio, in dialogo con Elisabetta Liguori, e il suo La cura (Feltrinelli), un libro dedicato al valore della cura come pratica quotidiana e come gesto capace di ricostruire relazioni, attraversare il dolore e restituire senso all’esperienza umana.

La dodicesima edizione del festival Armonia si concluderà nel mese di ottobre con l’incontro organizzato in collaborazione con il Premio Strega 2026 nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia a Bari, dove è in programma anche la mostra dei Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.

Come ogni anno, Armonia ribadisce la propria vocazione: la letteratura come spazio aperto di relazione, pensiero e comunità, mai come recinto.