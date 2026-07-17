Camera di Commercio Lecce e Università del Salento insieme per costruire nuovi modelli di sviluppo

Due istituzioni pubbliche insieme per favorire la transizione del mondo delle imprese del Salento verso modelli di sviluppo che abbiano un impatto positivo per tutta l’economia della provincia leccese e della Puglia, con ricadute immediate sulla formazione e l’occupazione dei giovani. Nella sede della Camera di Commercio, su iniziativa del Presidente Mario Vadrucci, si è svolto un incontro con la Rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, accompagnata dal Prorettore Vicario, Salvatore Rizzello, al quale hanno partecipato anche la Giunta e il Consiglio camerale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere più concreto il rapporto tra Università e territorio affinché i benefici degli studi e delle ricerche possano essere raccolti anche dal mondo economico salentino nell’ambito della cosiddetta “terza missione” nella quale si è distinta l’attività dell’Università salentina negli ultimi anni.

La discussione è stata ampia, con l’intervento dei rappresentanti delle Associazioni di categoria che fanno parte degli organismi camerali. «Proseguendo nel rapporto diretto con il massimo Ente di ricerca e formazione del Salento, che proprio in questi giorni ha visto riconosciuto il suo impegno nelle classifiche degli Atenei italiani più importanti – ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci – abbiamo chiesto che il rapporto stretto instaurato con l’Ateneo possa guidare l’evoluzione del mondo economico salentino verso l’innovazione, la sostenibilità, la transizione digitale, attraverso il lavoro dei ricercatori e degli studiosi del nostro ateneo. La Camera di Commercio di Lecce è pronta ad impegnare anche risorse, economiche e umane, per lavorare insieme agli organismi dell’Ateneo, in modo da indirizzare, con l’Università, lo sviluppo complessivo del nostro territorio che deve vedere le aziende sempre più protagoniste».

La Rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, ha ribadito la volontà di lavorare con la Camera di Commercio e le aziende salentine, affiancando didattica e ricerca per la crescita, non solo economica, del Salento. «L’Università del Salento ha fatto della terza missione un tratto distintivo della propria identità: il sapere che produciamo nelle aule e nei laboratori deve tradursi in opportunità concrete per il territorio — ha dichiarato la Rettrice Aiello — L’invito del Presidente Vadrucci e degli organi camerali va nella direzione che auspichiamo: costruire insieme percorsi stabili di collaborazione con le imprese, dai tirocini alla ricerca applicata, dal trasferimento tecnologico alla formazione continua. I nostri laureati e i nostri ricercatori sono la risorsa più preziosa di cui il Salento dispone per affrontare le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della transizione digitale: fare in modo che questo capitale di competenze trovi qui le condizioni per esprimersi è un impegno che l’Ateneo assume con convinzione».