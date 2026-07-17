Quando le arti marziali diventano una pedagogia dell’amore: a Cavallino un esempio che restituisce fiducia nelle nuove generazioni

Il 15 luglio, nel cuore dell’estate salentina, quando il sole sembra imporre la legge dell’immobilità e il tempo invita alla distrazione, a Cavallino, prende forma un’esperienza che merita di essere osservata con attenzione. Un allenamento speciale riunisce giovani atleti provenienti da tre diverse realtà della provincia di Lecce. Il Karate del Maestro Vito Barletti, l’Aikido del Maestro Piero Linciano e il Kung Fu del Maestro Tony Carrozini condividono lo stesso tatami, mentre la presenza del campione del mondo di Kung Fu Andrea Congedo conferisce all’incontro un ulteriore valore simbolico e sportivo.

L’evento assume un significato che oltrepassa il semplice esercizio atletico. Il caldo intenso non scoraggia gli allievi e il periodo estivo, tradizionalmente dedicato al riposo e allo svago, non attenua il desiderio di partecipazione. Le famiglie accompagnano i propri figli e condividono il senso di un’esperienza che appartiene alla formazione della persona prima ancora che alla pratica sportiva. Ogni presenza rappresenta il segno concreto di una scelta educativa consapevole.

Mentre il dibattito pubblico descrive frequentemente le nuove generazioni attraverso le categorie della passività, della fragilità e del disimpegno, questa giornata propone una narrazione diversa e restituisce visibilità a quella parte silenziosa di giovani che troppo spesso rimane nell’ombra. Questi ragazzi non inseguono la scorciatoia dell’immediatezza, ma scelgono il cammino più esigente della costruzione paziente di sé.

Le arti marziali custodiscono una sapienza antica che l’Occidente rischia talvolta di interpretare esclusivamente nella sua dimensione agonistica. La loro autentica natura appartiene invece a una profonda pedagogia dell’interiorità. Ogni tecnica nasce da una disciplina dello spirito. Ogni gesto richiede il dominio di sé prima ancora del controllo dell’avversario. Ogni esercizio educa la volontà, plasma il carattere e orienta la persona verso il rispetto.

L’incontro tra Karate, Aikido e Kung Fu assume, in questa visione, un significato profondamente simbolico. Ogni disciplina conserva la propria identità, la propria grammatica del movimento, la propria tradizione tecnica e filosofica. Nessuna rinuncia alla propria storia e nessuna ricerca una posizione di supremazia. Il confronto diventa, al contrario, un’occasione di crescita reciproca. L’allievo amplia la propria dimensione, scopre orizzonti nuovi e comprende che il sapere autentico non teme il dialogo con la differenza, ma si arricchisce attraverso di essa.

Proprio in questa apertura emerge il principio più alto dell’intera esperienza. Le arti marziali trovano il proprio fondamento nell’amore. L’amore si traduce in rispetto, ascolto, fiducia e condivisione della conoscenza. In questa prospettiva il tatami diventa una efficace metafora della società. Non prevale la logica della contrapposizione, ma si afferma una cultura dell’incontro, nella quale ogni atleta comprende che la vera conquista consiste nel superamento dei propri limiti interiori.

L’allenamento di Cavallino testimonia così una realtà che merita di essere raccontata. Esiste una gioventù che sceglie la fatica invece della rinuncia. Esiste una gioventù che riconosce nella disciplina una forma autentica di libertà. Esiste una gioventù che trova nei maestri figure capaci di trasmettere valori destinati ad accompagnare l’intera esistenza.

La società contemporanea ha bisogno di esempi come questo. Ha bisogno di luoghi nei quali la formazione umana precede il risultato sportivo. Ha bisogno di maestri che insegnano a vincere senza umiliare, a confrontarsi senza dividere e a crescere senza smarrire il senso della comunità.