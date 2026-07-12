Santa Maria al Bagno, si tuffa dalla scogliera e batte la testa sul fondale: ferito un 22enne

SANTA MARIA AL BAGNO (Lecce) – Un errore di valutazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Ha rischiato grosso un ragazzo di 22 anni originario di Galatone, rimasto ferito nella giornata di oggi dopo essersi tuffato dalla scogliera che sovrasta la spiaggetta di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò.

Il giovane, che si trovava al mare in compagnia di un gruppo di amici, ha impattato violentemente con la testa contro uno scoglio sommerso sul fondale. L’allarme è scattato immediatamente: i bagnanti presenti hanno subito intuito la gravità della situazione e allertato i soccorsi. Prima dell’arrivo del personale medico, il ventiduenne è stato assistito da un infermiere fuori servizio che stava trascorrendo la giornata in spiaggia.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato le prime cure al ragazzo, rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Dopo essere stato stabilizzato, il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. Il bilancio parla di un trauma cranico, fortunatamente non commotivo, e di un’importante ferita lacero-contusa alla testa.