Maltrattamenti in famiglia, due casi nel Salento: condanna e arresto

SALENTO – Minacce, insulti e presunte aggressioni. Due distinti casi di maltrattamenti hanno portato a un arresto e all’esecuzione di una condanna tra Alessano e Presicce-Acquarica.

Ad Alessano, i carabinieri hanno eseguito un provvedimento nei confronti di un 49enne, condannato definitivamente per maltrattamenti ai danni dell’ex moglie. L’uomo dovrà scontare un anno, undici mesi e dieci giorni di pena residua.

Secondo quanto emerso dalla denuncia della donna, presentata nell’ottobre 2025, durante la separazione l’ex marito avrebbe messo in atto una serie di condotte vessatorie, tra minacce e ingiurie, culminate in un violento litigio avvenuto anche davanti ai figli minori. L’uomo avrebbe inoltre danneggiato alcuni arredi dell’abitazione. La denuncia aveva fatto scattare il “codice rosso” e l’iter giudiziario conclusosi con la condanna definitiva.

A Presicce-Acquarica, invece, è stato arrestato un 48enne, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre. Per circa cinque mesi, secondo l’accusa, la donna sarebbe stata sottoposta a minacce, ingiurie e continue aggressioni verbali, fino a vivere in uno stato di ansia e paura.

Dopo una prima denuncia a piede libero, una presunta aggressione fisica avrebbe fatto scattare la richiesta di una misura cautelare. Il gip del Tribunale di Lecce ha disposto il carcere e il 48enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Lecce.