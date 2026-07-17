Cinque appuntamenti di storie e risate nel cuore della Grecia Salentina: ecco “Jelume”, la rassegna teatrale di Sternatia

LECCE – Storie, risate e comunità nel cuore della Grecìa Salentina per una rassegna di teatro che nasce con l’obiettivo di valorizzare una delle espressioni più autentiche della cultura del territorio. E’ questo lo spirito di “Jelùme”, dal greco “risata”, che si svolgerà dal 18 luglio al 18 agosto, a Sternatia in Piazza Castello.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici del Teatro e che gode del patrocinio di Provincia di Lecce, Comune di Sternatia e Unione dei Comuni della Grecia Salentina, è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno a Lecce. Ad illustrare il programma della manifestazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Sternatia Marta Martina e i direttori artistici della rassegna Alessandro Uva e Antonio Latino.

Attraverso cinque serate gratuite, la manifestazione riunisce compagnie provenienti da tutta la Grecìa Salentina, e ha come obiettivo quello di promuovere il patrimonio teatrale locale e offrire al pubblico un’occasione di incontro, condivisione e partecipazione.

“L’Amministrazione Comunale di Sternatia investe nella cultura. In parallelo alla rassegna di presentazione di libri La civetta sul pozzo, già alla seconda edizione, prende l’avvio, nell’estate 2026 questa impegnativa rassegna teatrale. Jelúme offre al pubblico spettacoli di teatro popolare, fra i quali un pregevole spettacolo di improvvisazione della Compagnia professionista leccese Improvvisart. Intento della rassegna è quello di inaugurare un percorso in grado di favorire la crescita culturale della comunità sternatese e dell’intero territorio”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Marta Martina.

Ecco il programma degli spettacoli, a ingresso libero e tutti con inizio alle ore 21.

Il primo appuntamento di “Jelùme” è sabato 18 luglio, con “Le corna te lu massaru”, a cura della Compagna Panta Tha Paddhicaria, regia di Brizio Tommasi.

Si proseguirà venerdì 24 luglio, con “Improshow” della Compagnia Improvvisart. A seguire “La commedia continua” di e con Marco Chiriacò.

Questi gli appuntamenti di agosto: sabato 1 “La Uardia”, a cura della Compagnia “Le Capu Frische” di San Donato, con la regia di Piero Inguscio; venerdì 7 appuntamento con “La salute”, della Compagnia “La Bottega del Teatro” di Zollino, per la regia di Luigino Costa.

L’ultimo evento sarà martedì 18 agosto, con “Nò su fessa iu nò” della Compagnia “Gli Amici del Teatro” di Sternatia, con la regia di Antonio Latino.