Sabato 30 maggio appuntamenti tra libri, musica, teatro e visite guidate in provincia di Lecce

LECCE – Un tempo condiviso di ascolto e incontro, pensato per avvicinare il pubblico alle arti sceniche, al suono e alla parola come strumenti per osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno a noi e dentro di noi. Dal 30 maggio al 26 luglio da Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce torna Storie, rassegna di teatro e musica curata da Ura Teatro. Sabato 30 maggio, l’apertura intreccia Storie con Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, il festival diffuso ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia e in collaborazione con CoolClub e numerose realtà. Un saggio che attraversa il lato oscuro della rete, tra stereotipi, violenza di genere e algoritmi che replicano le disuguaglianze del mondo reale. Alle 19:00 (ingresso libero), la sociologa e attivista Silvia Semenzin presenta “Internet non è un posto per femmine” per Einaudi, in dialogo con la giornalista e ricercatrice Loredana De Vitis. Il libro indaga violenza digitale, sessismo online, piattaforme, diritti e nuove forme di potere, aprendo una riflessione quanto mai urgente sul rapporto tra tecnologia, corpi, libertà e spazio pubblico. Alle 21:00 (ingresso 8 euro) la serata prosegue con il concerto del Brancaleone Project. La musica di Giuseppe Spedicato al basso tuba, Rocco Nigro alla fisarmonica, Giorgio Distante alla tromba incrocia il live painting di Egidio Marullo. I tre musicisti pugliesi, attivi in alcune tra le esperienze più originali della scena regionale, danno vita a un universo poetico e onirico che guarda al cinema di Federico Fellini e alle composizioni di Nino Rota. Le partiture dialogano con acquerelli, illustrazioni animate e proiezioni, componendo un racconto visivo e sonoro sospeso tra ricordo, sogno e visione. Anche la terza edizione costruisce un luogo vivo e necessario, in cui fermarsi, guardare il mondo da vicino, custodire memorie, immaginare futuri e riconoscersi parte di una trama collettiva. Le vicende raccontate, cantate o evocate in scena diventano così un modo per restare umani, dare forma alle domande più urgenti e provare a ritrovare un senso possibile dell’essere insieme. Domenica 7 giugno alle 20.45 (ingresso 8 euro con tessera) spazio a “In Marcia. Appunti di un esodo”, spettacolo con l’attore Fabrizio Saccomanno e il violoncellista Marco Schiavone, prodotto da Ura Teatro. Sabato 20 giugno (ingresso libero) alle 19:30 arriva “Confine”, restituzione del laboratorio di canto e recitazione diretto da Nina Ramona Raff e Fabrizio Saccomanno. A seguire “Mareggiate. Canzoni prese in prestito qua e là” con Silvia Perfetto, Angela Bene, Giulia Bergamo e Ainda Marullo: un concerto che intreccia voci femminili, paesaggi emotivi e repertori attraversati con libertà. Domenica 5 luglio alle 20.45 (ingresso 8 euro con tessera) va in scena “DOC. F.”, spettacolo di e con Fabrizio Pugliese, prodotto da Ura Teatro. Domenica 26 luglio la chiusura prevede un doppio appuntamento (ingresso 8 euro con tessera). Alle 20:45 si parte con Petre con Fabio Zullino, scritto e diretto da Fabrizio Saccomanno, prodotto da Cracalia ETS con il sostegno del Comune di Melpignano e del TRAC – Centro di Residenza Pugliese. Alle 22:00 (ingresso 3 euro) il concerto di Rachele Andrioli & Coro a Coro conclude il percorso con un viaggio tra musiche popolari e d’autore dal mondo. Tagliatelle – Stazione Ninfeo è il progetto selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate a Lecce. Promossa da Terra del Fuoco Mediterranea, la rigenerazione dei luoghi passa per le attività e il lavoro dei partner Aforisma, Aiccon, RamDom, Festival Nazionale del Libro, Io non mollo, Genteco, Seyf, Improvvisart, Locomotive, IISS “Presta Columella”, Pazlab, Earth e la compagnia Ura Teatro.

GALLIPOLI – Aperitivi musicali al tramonto al Cotriero, località Pizzo

Con la fine della primavera, il Cotriero di Gallipoli, in località Pizzo, torna ad accogliere il pubblico con il suo calendario di appuntamenti al tramonto. Affacciato sullo Jonio, il lido accoglie anche quest’anno una programmazione pensata per accompagnare le ore più conclusive della giornata, tra musica, aperitivi, dj set e live in riva al mare. Nel week end, a partire dalle 18:00 (ingresso libero), il Cotriero propone il suo aperitivo al tramonto con cocktail, drink selezionati, stuzzichini, piatti della tradizione e una selezione musicale che varia tra sonorità elettroniche, reggae, house, disco, afrobeat e classici senza tempo. Un modo semplice e informale per vivere il mare anche nelle ore serali, in un contesto ormai riconosciuto tra i luoghi di riferimento dell’estate salentina. Il calendario prenderà il via sabato 30 maggio con il dj set di Giorgio Presicce, tra afro beat, disco music e tropical house. Domenica 31 maggio spazio ad Andrea Maggino, co-fondatore del celebre progetto Brokenears, Diego Khol e Lamar, per un aperitivo a base di deep house con sfumature techno. Martedì 2 giugno arriva Carlo Chicco con Video Killed the Radio Star, un viaggio musicale tra i classici degli anni Settanta e Ottanta, tra brani ascoltati in radio, ballati nei club e rimasti nell’immaginario di più generazioni. Il fine settimana successivo proseguirà sabato 6 giugno con La Marina che presenterà il nuovo singolo Quannu ni dai lu core, accompagnata dai ritmi dancehall di Dj Muerch. L’opening act sarà affidato a Papa Massi selecta. Domenica 7 giugno sarà invece la volta di Giovanni Casto dj set, con un percorso sonoro dedicato alla house music, dalle atmosfere tribali all’Afro House, fino alle sonorità più vicine al clubbing. Il programma estivo andrà avanti fino a settembre con nuovi appuntamenti musicali e serate al tramonto.

MAGLIE – Prosegue il nuovo calendario di aperture gratuite della Casa Museo di Aldo Moro

Un itinerario multimediale tra ricordi personali, storia collettiva ed eredità civile. Sabato 30 maggio, dalle 18:00 alle 21:00, prosegue il nuovo calendario estivo di aperture gratuite della Casa Museo di Aldo Moro a Maglie. Il percorso, a ingresso gratuito, sarà visitabile da giugno ad agosto ogni sabato e domenica, sempre dalle 18:00 alle 21:00, con apertura straordinaria tutti i giorni da sabato 1 a venerdì 7 agosto in occasione del Mercatino del Gusto. Le visite proseguiranno anche il 5 e 12 settembre, nello stesso orario. Promossa dal Comune di Maglie in collaborazione con l’associazione 34°Fuso, l’iniziativa restituisce alla città un luogo simbolico della memoria, trasformandolo in uno spazio di conoscenza, approfondimento e riflessione. Situata nel cuore di Maglie, la Casa Museo Aldo Moro propone un percorso permanente, immersivo e accessibile dedicato allo statista nato qui il 23 settembre 1916. Attraverso documenti, immagini, video, totem, schermi e installazioni digitali, visitatrici e visitatori possono ripercorrerne le radici familiari, culturali e civili, dalla formazione cattolica e universitaria all’impegno nella Costituente e nella vita politica della Repubblica. Fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e arricchita dalla collaborazione con l’Archivio Flamigni, custodisce una memoria ancora viva. Il percorso mette al centro i valori del pensiero moroteo — dialogo, mediazione, centralità della persona, solidarietà sociale e politica come servizio — integrando materiali fotografici, video-interviste, documenti digitali e contenuti interattivi, compresi quelli legati al sequestro Moro.

LECCE – Come amore canta di Teatro Koreja al Parco Archeologico di Rudiae

Sabato 30 e domenica 31 maggio (ore 18:00 | ingresso gratuito | ultimi posti disponibili 3495907685) al Parco Archeologico di Rudiae a Lecce si concludono le attività primaverili del progetto “Rudiae, la città di Ennio”, coordinata da A.R.Va srl, sostenuto da Smart-In. In scena Come amore canta di Teatro Koreja, un racconto intenso tra mito, poesia, musica e voce, in cui le figure di questa ballata cercano nuove parole per cantare l’amore e raccontare le antiche gabbie che, nel tempo, hanno privato le donne della libertà di scegliere. In scena, musica e canto non accompagnano semplicemente la narrazione: diventano parola, presenza e corpo, dando vita a uno spettacolo evocativo e profondamente immersivo. L’accompagnamento musicale, armonioso e delicato, dialoga con l’atmosfera dell’anfiteatro e con l’identità storica del Parco Archeologico, creando un’esperienza capace di intrecciare emozione, memoria e paesaggio culturale. La città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), è nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.). Tutte le attività, partite il 18 aprile, rientravano infatti nel progetto “Rudiae, la città di Ennio” sostenuto dal finanziamento “SMART-IN – Valorizzazione dei luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico” a valere su POR Puglia 2014–2020 – Azione 6.7 SMART-IN Patrimonio Archeologico, approvato con D.D. Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Lecce e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto, realizzato da Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL – A.R.Va – spin off Unisalento.