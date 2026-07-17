Lequile va controcorrente: una zona d’ombra con due fitolacche centenarie protette dalla Regione

LEQUILE – In questo particolare momento storico in cui pesa sempre di più la carenza di spazi verdi e zone d’ombra nei centri urbani, che darebbero sollievo e refrigerio dal caldo intenso di queste ore, Lequile va controcorrente e tutela due fitolacche monumentali che da anni donano la loro frescura alla gente che frequenta piazza Europa nel rione Paladini, ai confini con San Pietro in Lama.

Ieri le loro fronde hanno fatto bella mostra di sé durante la riuscita presentazione del libro del presidente emerito della Camera dei deputati Fausto Bertinotti, che ha dialogato con il docente di diritto costituzionale di UniSalento, Nicola Grasso, nell’ambito dell’anteprima estiva di “Di libri e di lune organizzata dall’omonima associazione presieduta da Simona Stifani con la direzione artistica del consigliere comunale Cristian Filieri e il patrocinio del Comune di Lequile e della Provincia di Lecce.

Sottolinea il sindaco, Vincenzo Carlà: “Sì abbiamo chiesto e ottenuto sin dall’ottobre scorso l’iscrizione di questi due alberi monumentali al Registro degli alberi centenari della Regione Puglia per salvaguardarli e valorizzarli. Si tratta di due esemplari straordinari che hanno non solo un grande valore botanico, ma anche culturale e sociale. Sotto le loro fronde si sono intrecciate storie di amore e di amicizia. Hanno giocato e sono cresciute intere generazioni”.

L’iscrizione è avvenuta nell’ottobre scorso e la notizia è passata quasi inosservata. Oggi in cui urge sempre di più ridare spazi verdi alle città è ritornata di stringente attualità.

Sotto quei possenti rami i bambini del rione Paladini giocano con le giostrine, mentre i genitori si godono l’ombra. Il Comune ha inaugurato gli uffici demografici aperti il giovedì pomeriggio, che ospitano anche altri settori dell’Amministrazione e la Polizia locale. Sono stati destinati alla Caritas e al banco alimentare anche due ambienti. E, sotto gli alberi monumentali è stata apposta una targa: Fitolacche Centenarie (Phytolacca dioica L.), entrate grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, nei registri del Patrimonio arboreo da tutelare della Regione Puglia, da un po’ di mesi divenuti anche meta di viaggiatori desiderosi di ammirarli più da vicino. E godere della loro frescura.