Come scegliere gli accessori del bagno

Gli accessori danno ordine al nostro bagno, ne migliorano la praticità e contribuiscono a definirne lo stile. Dal portasciugamani al dosatore del sapone, ogni elemento dovrebbe essere scelto considerando spazio disponibile, facilità di pulizia e abitudini di chi utilizza la stanza.

Quali accessori mettere in bagno?

Prima di acquistare gli accessori da bagno conviene osservare come viene utilizzato questo ambiente durante la giornata. Una stanza destinata a una sola persona ha esigenze diverse rispetto al bagno principale di una famiglia, dove asciugamani, prodotti per l’igiene e piccoli oggetti si moltiplicano velocemente.

Gli accessori essenziali sono pochi: portasapone o dispenser, portaspazzolini, porta rotolo, scopino, uno o più supporti per gli asciugamani e un contenitore per i rifiuti. A questi si possono aggiungere mensole, cestini, ganci per accappatoi, un portaoggetti per la doccia e alcuni contenitori destinati ai prodotti usati più spesso.

La scelta dovrebbe partire dalla funzionalità. Un portasciugamani collocato troppo lontano dal lavabo, per esempio, costringe a muoversi con le mani bagnate e finisce per lasciare gocce sul pavimento. Allo stesso modo, un porta rotolo installato in una posizione scomoda rende meno agevole l’uso quotidiano del bagno, anche se dal punto di vista estetico appare ben allineato con gli altri elementi.

Bisogna poi evitare di riempire ogni superficie. Lasciare libero almeno uno spazio vicino al lavabo rende più semplice pulire e permette di appoggiare temporaneamente un oggetto. Flaconi, spazzole e confezioni di ricambio possono essere raccolti in cassetti, mobili chiusi oppure cestini coordinati. In questo modo il bagno appare ordinato senza diventare impersonale.

Nei locali piccoli sono utili gli accessori sospesi, che liberano il pavimento e riducono l’ingombro visivo. Mensole poco profonde, ganci dietro la porta e contenitori fissati alla parete permettono di sfruttare zone che altrimenti rimarrebbero inutilizzate. Nei bagni più ampi ci si può concedere anche uno sgabello, una colonna contenitore o una piccola cassettiera, purché i passaggi restino comodi.

Qual è il miglior materiale per gli accessori del bagno?

Il bagno è un luogo esposto a vapore, condensa, schizzi d’acqua e detergenti. Per questo motivo i materiali devono essere resistenti, facili da pulire e adatti a rimanere a lungo in un ambiente umido.

L’acciaio inox è una delle scelte più affidabili. Resiste bene alla corrosione, ha un aspetto ordinato e può essere pulito con facilità. È adatto a portasciugamani, mensole, ganci, cestini da doccia e dispenser. Per mantenerlo in buone condizioni è consigliabile asciugarlo quando rimangono molte gocce sulla superficie ed evitare prodotti troppo abrasivi.

L’ottone cromato viene impiegato spesso negli accessori di fascia medio-alta. È solido e consente di ottenere numerose finiture, dal cromo lucido al nero, passando per bronzo e oro spazzolato. La qualità del rivestimento è decisiva: una finitura economica o applicata male può deteriorarsi più rapidamente nei punti sottoposti a sfregamento.

La ceramica è indicata per portasapone, bicchieri e dosatori. Non assorbe odori, si lava facilmente e offre molte possibilità decorative. Ha però un limite evidente: può rompersi in caso di caduta. In un bagno utilizzato da bambini o persone anziane potrebbe essere più prudente scegliere materiali meno fragili.

Vetro e cristallo danno leggerezza all’ambiente, ma richiedono una pulizia accurata perché mostrano subito residui di sapone e calcare. Le resine e le plastiche di buona qualità sono leggere, disponibili in molti colori e meno delicate. Conviene controllare che siano robuste e che non presentino superfici porose nelle quali lo sporco possa fermarsi.

Anche il legno può essere utilizzato, purché sia trattato per resistere all’umidità e non venga lasciato costantemente a contatto con l’acqua. Bambù, teak e legni protetti con finiture specifiche sono frequenti nei vassoi, negli sgabelli e nei contenitori. Devono comunque essere asciugati e arieggiati regolarmente.

Quando si scelgono materiali e accessori è utile considerare anche il ricambio d’aria. Il vapore prodotto da docce e bagni caldi può favorire condensa e deterioramento delle superfici se resta a lungo nella stanza. L’Istituto Superiore di Sanità raccoglie informazioni sulla qualità dell’aria negli ambienti interni, un tema che riguarda anche il comfort e la corretta gestione degli spazi domestici. Aprire la finestra o utilizzare un sistema di aspirazione efficiente aiuta a proteggere pareti, mobili e accessori.

L’illuminazione completa il risultato. Una lampada accanto allo specchio, se adatta all’installazione in bagno, può creare una luce più piacevole rispetto a un unico punto centrale. Prima di montare corpi illuminanti o accessori elettrici è necessario rispettare le distanze di sicurezza dalle zone d’acqua e affidare il lavoro a personale competente.

Appendino per il bagno da parete

L’appendino da parete è uno degli accessori più semplici, ma anche uno dei più utili. Può servire per asciugamani, accappatoi, vestiti, spugne o piccoli cestini. Prima di fissarlo bisogna stabilire che cosa dovrà sostenere e scegliere un modello proporzionato al peso.

Un gancio destinato all’asciugamano per le mani può essere compatto, mentre quello per l’accappatoio deve avere una forma più profonda e un fissaggio robusto. Se in casa vivono più persone, una barra con diversi ganci evita di occupare varie pareti e consente di assegnare a ciascuno il proprio posto.

L’altezza è importante. Gli appendini devono essere raggiungibili senza sforzo, ma non così bassi da far toccare gli asciugamani sul pavimento o sui sanitari. Nel bagno dei bambini possono essere installati più in basso, scegliendo forme arrotondate e prive di spigoli.

Per il montaggio tradizionale occorre controllare il tipo di parete e utilizzare tasselli adeguati. Forare una piastrella richiede attenzione, sia per evitare rotture sia per non intercettare tubazioni o cavi. Quando non si desidera praticare fori si possono prendere in considerazione supporti adesivi, a ventosa o da applicare sopra la porta.

Gli adesivi moderni possono sostenere bene carichi leggeri, ma la superficie deve essere liscia, pulita e perfettamente asciutta. Su piastrelle ruvide, fughe o pareti porose la tenuta può essere inferiore. È inoltre necessario rispettare i tempi indicati dal produttore prima di appendere oggetti.

La posizione ideale dipende dall’uso. Vicino al lavabo è comodo un gancio per l’asciugamano delle mani; accanto alla doccia o alla vasca serve uno spazio per il telo; dietro la porta si possono sistemare accappatoi e vestiti. Una disposizione studiata evita di attraversare il bagno bagnati alla ricerca di ciò che serve.

E il dosatore del sapone?

Il dosatore del sapone è un oggetto piccolo, ma viene utilizzato molte volte al giorno. Deve essere stabile, semplice da azionare e facile da ricaricare. Un modello troppo leggero tende a spostarsi quando si preme la pompa, mentre un meccanismo poco fluido può far uscire una quantità eccessiva di prodotto.

I dispenser da appoggio sono i più comuni e possono essere spostati per pulire il lavabo. Quelli fissati alla parete liberano spazio e risultano pratici nei bagni piccoli o molto frequentati. Esistono inoltre modelli automatici con sensore, utili quando si desidera evitare di toccare il contenitore con le mani bagnate o sporche.

È importante lavare periodicamente il dosatore, soprattutto nella zona della pompa. Il sapone secco può ostruire il meccanismo e creare incrostazioni. Prima di versare un prodotto diverso conviene svuotare il contenitore, sciacquarlo e lasciarlo asciugare. Mescolare detergenti di consistenza differente può compromettere il funzionamento della pompa.

Per confrontare formati, prodotti e soluzioni destinate sia alla casa sia agli ambienti professionali, andando sul sito di ufficiodiscount trovi tanti tipi di sapone liquido e dispenser. La scelta può essere coordinata con gli altri accessori oppure giocare su un contrasto di colore, purché il contenitore rimanga pratico da usare e da pulire.

L’aspetto estetico conta, ma anche la funzionalità. Un dosatore elegante che perde sapone, si rovescia facilmente o non può essere smontato diventa presto scomodo. Meglio controllare la solidità della pompa, la stabilità della base e la compatibilità con il tipo di detergente che si intende utilizzare.

Scegliere gli accessori del bagno significa trovare un equilibrio tra ordine, resistenza e stile. Non serve acquistare molti oggetti: quelli realmente utili, posizionati con criterio e realizzati in materiali adeguati, rendono la stanza più piacevole e semplice da mantenere. Anche un bagno essenziale può apparire accogliente quando ogni elemento ha una funzione precisa e dialoga con il resto dell’arredamento.