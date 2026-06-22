Sabato 27 maggio a Lecce “Aspettando la decima edizione di Classiche Forme”, concerto con oltre 80 bambini e ragazzi delle Orchestre SMA al Parco di Belloluogo

LECCE -Sabato 27 giugno (ore 19) il Parco di Belloluogo a Lecce si trasformerà ancora una volta in una grande sala da concerto a cielo aperto. Le Orchestre Sistema Musica Arnesano – SMA saliranno sul palco per un appuntamento gratuito aperto a tutta la città e agli amanti dei giovani talenti: circa 80 bambini e ragazzi saranno protagonisti di questo concerto di avvicinamento alla decima edizione di Classiche Forme, il festival internazionale di musica da camera fondato e diretto da Beatrice Rana, in programma dal 19 al 26 luglio nel Salento.

In occasione del decennale, Classiche Forme e l’associazione Opera Prima (che organizza il festival) hanno dato forma a La Cura del Talento, progetto di formazione inclusiva e sostegno ai giovani musicisti — nel solco di una vocazione che accompagna il festival fin dalla sua nascita nel 2017: affiancare grandi interpreti internazionali a giovani emergenti. In questo stesso spirito, OP ha fondato Sistema Musica Arnesano (SMA), progetto di educazione musicale gratuita attivo dal 2017 nelle scuole di Arnesano — il comune alle porte di Lecce dove Beatrice Rana, pianista salentina di fama internazionale, è nata e cresciuta — che ha già coinvolto oltre 400 bambini e ragazzi, dando vita a cinque orchestre giovanili.

Tre di queste orchestre, saranno il cuore del concerto del 27 giugno al Parco di Belloluogo. La prima, composta da bambini fino ai 10 anni, sarà diretta dal M° Gabriele Monte, l’altra, composta da ragazzi dagli 11 anni in su, dal M° Tommaso Reho. Entrambi i giovanissimi direttori si sono formati nelle classi di Maria Pina Solazzo e Vincenzo Rana, docenti al Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Il Parco di Belloluogo è uno dei siti più carichi di storia di Lecce: custodisce la torre trecentesca antica residenza medievale della contessa Maria D’Enghien. Qui i giovani talenti delle Orchestre Allegro e Pizzicato, si cimenteranno in una trascrizione, adatta alle loro capacità, delle quattro stagioni di Vivaldi e di alcuni brani tratti dal repertorio didattico inglese, mentre l’Orchestra Presto, costituita da ragazzi dagli 11 ai 16 anni, proporrà trascrizioni curate da Vincenzo Rana di brani della letteratura barocca, dello Schiaccianoci di Tchaikovsky e una Fantasia sulla Carmen di Bizet (brano questo trascritto da Vincenzo Rana e da Pasquale Nisi).

Dal 2022 il Parco di Belloluogo accoglie anche il Concerto per la città Anteprima di Classiche Forme, quest’anno in programma il 18 luglio 2026. Poi, dal 19 al 26 luglio saranno otto giorni di musica da camera tra grandi interpreti internazionali e giovani talenti, concerti e incontri, nei luoghi più suggestivi del Salento.

Gli ospiti di questa decima edizione: Pablo Ferrández, Calogero Palermo, Simone Rubino, Sarah Willis e The Sarahbanda, Andrea Cicalese, Alessio Pianelli, Massimo Spada, Andrea Obiso, Sara Ferrández, Ludovica Rana, Arianna Picci, Ruslan Talas, Maxime Pidoux, Novo Quartet, Trio Concept, Avos Ensemble, Carlotta Libonati, Francesco Pavan.

L’ingresso ai concerti di CF al Parco di Belloluogo (in via Vecchia Surb, 1d) è gratuito.

Il Festival Classiche Forme è organizzato dall’Associazione Musicale Opera Prima con il sostegno del MIC – Ministero della cultura, della Regione Puglia e di SIAE, con Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento e Polo Biblio-museale di Lecce, con il contributo di Elata.

Sponsor: Fondazione Nicola Bulgari e Angelini Industries.

“Sostenere progetti come ‘La Cura del Talento’ significa per Angelini Industries tradurre in azioni concrete l’impegno verso le nuove generazioni. Crediamo che la cura del talento non sia solo un investimento sul futuro dei singoli, ma un elemento trainante per la crescita culturale e sociale dei territori” dice Isabella Falautano, Chief Sustainability & Communications Officer Angelini Industries. “Vedere tanti giovani musicisti in un’orchestra ci ricorda che il talento esprime il suo massimo potenziale quando è condiviso e supportato. Siamo felici di essere al fianco di realtà che, come l’associazione Opera Prima, creano opportunità reali per le nuove generazioni”.

Partner tecnici: Noteinviaggio, Le Stanzìe, Palazzo Maresgallo, Palazzo Bacile di Castiglione, Palazzo Tamborino Cezzi, Vivaticket, Marea Management, LeccePedala, Fabbrini, Farina pianoforti, Audiogrill Classic. Media partner RaiRadio3.