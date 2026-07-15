Acustica10 chiude in festa con Ray Gelato & The Giants

Ritmo, divertimento e ironia, per trasformare ogni concerto in una grande festa. È la missione di Ray Gelato & The Giants, tra le più apprezzate combo swing del panorama internazionale, che venerdì 17 luglio a Manduria chiuderà la decima edizione del festival Acustica. Organizzata dalla cantina produttori di Manduria e da Artilibrio, con la direzione artistica di Salvatore Moscogiuri, anche quest’anno la fortunata rassegna musicale fa coincidere la sua ultima data stagionale con il tradizionale appuntamento denominato “CantinAnniversario”, la serata in cui la più antica cooperativa vitivinicola di Puglia festeggia il suo compleanno, che nel 2026 conta 94 candeline. Per l’occasione, sul palco allestito nel piazzale della cantina sarà protagonista l’artista che, con un’immagine efficace, il Daily Telegraph ha definito: “il padrino dello swing”. Un po’ per proclamarlo nume tutelare di un genere sempreverde, un po’ perché il sassofonista e cantante londinese Ray Keith Irwin risponde all’evocativo nome d’arte di Ray Gelato, pseudonimo che suona italo-americano come il mondo gangster anni ‘40 delle canzoni swing, jive e jump blues, affiancate nel suo repertorio all’r&b e al rock ‘n’ roll ballabile dei due decenni successivi. Destinatario per tre volte della nomination come artista dell’anno al BBC Jazz Award, dagli anni ‘90 Ray Gelato unisce il suo nome a quello della band “The Giants”, con cui nel 2004 ha suonato ai BBC Proms di Londra, davanti a quarantamila persone. Esibizione memorabile quanto quelle altrettanto rilevanti tenute in numerose rassegne jazz e location di prestigio internazionale, tra cui il festival di Montreal, il Birdland di New York, i Blue Note di Milano e di New York e, sempre nella Grande Mela, la Carnegie Hall e il Lincoln Centre. Dal 2015, inoltre, nel periodo natalizio Ray Gelato & The Giants sono ospiti fissi del tempio del jazz Ronnie Scott’s di Soho, così come è abituale la loro presenza a Umbria Jazz, tappa che nel tour di quest’anno precede immediatamente quella di Manduria. Un curriculum artistico fatto di esibizioni capaci di trasformarsi sempre in spettacoli veri e propri, tanto da conquistare mostri sacri della musica mondiale come Paul McCartney e Richard Branson, per i quali Ray Gelato & The Giants hanno tenuto concerti privati. Al pari di quanto accaduto con la regina d’Inghilterra Elisabetta II, che si portò – si fa per dire – la band a casa sua in un paio di occasioni. A Manduria Ray Gelato & The Giants arrivano con una line up a sette, che oltre al leader (voce e sax tenore), vedrà impegnati Danny Marsden alla tromba, Andy Rogers al trombone, Olly Wilby al sax alto e al sax tenore, Gunther Kurmayr al pianoforte, Manuel Alvarez al contrabbasso e Simon Spies alla batteria. Il concerto del 17 luglio, a ingresso libero, avrà inizio alle ore 21:30. Per l’intera serata sarà inoltre disponibile un’area ristoro food & wine.

Alessandro Piccinni