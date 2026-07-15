A Lequile tre serate con “Aspettando Di Libri e di Luna”

LEQUILE (Lecce) – Dal 16 al 31 luglio Lequile ospita “Aspettando Di Libri e di Luna”, l’anteprima estiva della rassegna culturale che tornerà in autunno con un nuovo programma di incontri dedicati ai libri, al confronto pubblico e ai grandi temi della contemporaneità. La manifestazione, promossa dall’Associazione Di Libri e di Luna Aps, nasce con l’obiettivo di valorizzare la lettura come occasione di partecipazione, approfondimento e crescita collettiva. Al centro delle serate ci saranno legalità, Costituzione, democrazia, identità dei territori, enoturismo e promozione delle eccellenze locali.

Il primo appuntamento è in programma il 16 luglio alle ore 20 in Piazza Europa con la presentazione del libro “Colpita al cuore” edito da Castelvecchi. Ospite della serata sarà l’autore del volume, Fausto Bertinotti, Presidente emerito della Camera dei deputati, che dialogherà sui temi del volume insieme al professor Nicola Grasso, professore associato di Diritto costituzionale dell’Università del Salento e assessore alla Legalità del Comune di Bari. La serata si concluderà con una tavola rotonda dedicata ai giovani, chiamati a confrontarsi direttamente con gli ospiti sugli argomenti affrontati durante l’incontro.

Il secondo appuntamento si terrà il 24 luglio alle ore 20 in Largo San Vito con la presentazione del volume “Attuare la Costituzione. Oltre agli ostacoli e agli abusi di potere”, edito da Paper First. Interverrà l’autore, Luigi de Magistris, già sindaco di Napoli. Il dialogo sarà affidato al presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, per un confronto sui principi costituzionali, sulla tutela della democrazia e sul rapporto tra istituzioni e cittadini.

Il gran finale è previsto il 31 luglio in Piazza San Vito con “Sorsi d’Autore”, una serata dedicata all’incontro tra cultura del vino, territorio e letteratura. Al centro dell’appuntamento ci saranno i volumi “Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina”, edito da Agra Editrice e curato da Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini, e “Quante storie per un vino. 12 racconti per 12 vini pugliesi”, edito da Kleos Press, della giornalista Rosaria Bianco. Interverranno il senatore Dario Stefàno e la giornalista Rosaria Bianco.

Ad aprire la serata conclusiva sarà, dalle 19 alle 20.30 nella Chiesa delle Cappuccinelle, la masterclass “Le radici ca tieni”, guidata dalla sommelier Paola Restelli. L’esperienza proporrà una degustazione alla cieca di nove vini in una sfida sensoriale “Puglia contro Italia”: i partecipanti saranno chiamati a riconoscere, attraverso profumi, aromi e caratteristiche organolettiche, quali calici raccontano il territorio pugliese. La masterclass è riservata a 30 partecipanti. Il costo di partecipazione è di 25 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 5472550.

Al termine della presentazione dei libri, Piazza San Vito ospiterà gli stand dedicati alle degustazioni di vini e prodotti tipici, accompagnati dal dj set di Sandro Litti, in una serata pensata come momento di incontro tra cultura, sapori e convivialità.

“Aspettando Di Libri e di Luna” è realizzata dall’Associazione Di Libri e di Luna Aps con il patrocinio del Comune di Lequile, della Provincia di Lecce, del GAL Valle della Cupa e del Distretto del Commercio DUC Rudiae. La serata conclusiva gode inoltre del patrocinio della Regione Puglia e di AIS – Associazione Italiana Sommelier. Main sponsor della manifestazione è Commedia srl.