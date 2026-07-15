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Cultura

A Lequile tre serate con “Aspettando Di Libri e di Luna”

Dal 16 al 31 luglio l'anteprima estiva della rassegna culturale che tornerà in autunno. In programma incontri con Fausto Bertinotti, Luigi de Magistris, Fabio Tarantino, Nicola Grasso, Dario Stefano e un gran finale dedicato al rapporto tra libri, vino e territorio con "Sorsi d'Autore"

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