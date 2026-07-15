Barche, rifiuti e olio esausto in un terreno agricolo: scattano sequestro e denuncia

GIURDIGNANO (Lecce) – Un terreno agricolo trasformato abusivamente in rimessaggio per imbarcazioni è stato sequestrato dai finanzieri di Lecce nell’ambito di un’attività di contrasto agli illeciti ambientali: un uomo è stato denunciato per reati in materia ambientale e segnalato alle autorità competenti per violazioni amministrative.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Compagnia di Otranto e della Sezione Operativa Navale di Otranto. Nell’area, estesa per oltre 3mila metri quadrati, sono stati trovati 19 natanti custoditi su un terreno agricolo privo di impermeabilizzazione, insieme ad attrezzature professionali per la riparazione delle imbarcazioni.

Durante i controlli sono stati inoltre rinvenuti numerosi rifiuti, tra cui fusti contenenti olio esausto e materiali utilizzati per le operazioni di carenatura.

Secondo gli accertamenti, le condizioni del sito avrebbero potuto determinare un concreto rischio di inquinamento ambientale e un potenziale pericolo di incendio per la presenza di materiali infiammabili.

I finanzieri hanno quindi sequestrato l’intera area, comprese le attrezzature utilizzate per il rimessaggio. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali irregolarità fiscali e quantificare l’eventuale ecotassa dovuta.