Consiglio regionale, gruppo Forza Italia su mozione xylella: “Contrari al tributo 630 per tutti, ancor più per chi ha terreni compromessi”

“Forza Italia è da sempre contraria al tributo 630 e, dunque, lo siamo ancor più quando la richiesta di pagamento è fatta nei confronti di agricoltori che hanno terreni resi improduttivi dalla Xylella. Perciò, oggi abbiamo votato convintamente la mozione (sottoscritta da tutti i Gruppi) che impegna la Giunta a stanziare le risorse residue del Piano di rigenerazione olivicola per lo sgravio del tributo una tantum per coloro che già hanno patito i danni della Xylella. Nel loro caso la richiesta di pagamento è una vera “scelleratezza fiscale”: dovrebbero pagare per non ricevere alcun servizio su terreni da cui nemmeno guadagnano a causa del batterio.” Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, che hanno espresso il loro voto favorevole alla mozione per lo stanziamento delle risorse residue del Piano di rigenerazione olivicola per lo sgravio del tributo 630 per gli agricoltori che hanno terreni colpiti da Xylella.

“Resta fermo che sia inaccettabile pretendere il pagamento anche dagli altri agricoltori in assenza del rilancio dell’attività dei Consorzi di Bonifica. L’organizzazione di questi enti, come è noto, è di competenza della Regione, ma la Giunta continua a non voler governare i processi e non sospende le richieste. Con la mozione di oggi apriamo, quindi, un piccolo varco, ma la battaglia continua”.