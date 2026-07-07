Decaro: ‘Nuove misure per le imprese moltiplicheranno gli investimenti’

“Crediamo nel valore delle nostre imprese mettendo in campo un pacchetto di misure che ha come obiettivo moltiplicare gli investimenti attraverso un cambio di paradigma: dall’agevolazione a fondo perduto alla costruzione di un vero modello industriale territoriale che si basa sul lavoro, sulla valorizzazione dei talenti e sulla capacità dei nostri imprenditori di creare valore”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha presentato il nuovo pacchetto di agevolazioni finanziarie per le imprese ‘Puglia Moltiplica’.

Decaro ha evidenziato che la strategia mette in campo 360 milioni di euro, “oltre cento in più delle risorse messe dalla Regione Lombardia, che solo qualche giorno fa ha presentato il suo pacchetto di investimenti per sostenere le realtà economiche del territorio. Lo facciamo con convinzione perché crediamo che questo territorio non abbia nulla di meno delle grandi regioni del nord che storicamente si sono contraddistinte per la dinamicità del loro sistema economico”.

“Le sette misure – ha proseguito – guardano all’intero panorama economico: dalle piccole imprese che hanno più difficoltà a competere sul mercato senza investire in innovazione alle microimprese che hanno bisogno di fiducia da parte del sistema del credito per cui la Regione si fa garante, dalle start up che vogliono consolidarsi sul mercato alle aziende che intendono accedere al mercato dei capitali o che si insediano e sviluppano investimenti nell’area di Taranto”.

Per Decaro si tratta di “una iniezione di fiducia nel sistema delle nostre imprese e allo stesso tempo una strategia di sviluppo industriale che orienta gli investimenti, certifica le imprese pugliesi, valorizza il talento e la capacità di creare valore e non lascia indietro nessuno”.