CSI Mamanet: ogni donna può. Sport, solidarietà e inclusione nel torneo promosso dalla Commissione per le Pari Opportunità

Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 19.00, presso gli Impianti Sportivi di Via Kennedy a Minervino di Lecce, si svolgerà il torneo “CSI MAMANET: Ogni Donna Può”, organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Minervino di Lecce e il CSI – Comitato di Lecce.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione sociale, partecipazione e valorizzazione del ruolo delle donne, attraverso una disciplina che mette al centro il gioco di squadra, il rispetto reciproco e la condivisione.

Il Mamanet, infatti, è molto più di uno sport: è un’esperienza di aggregazione che favorisce relazioni, partecipazione e crescita personale, dimostrando come l’attività sportiva possa diventare un importante veicolo di pari opportunità e cittadinanza attiva.

Saluti istituzionali e interventi :

• Giuseppina Cursano, Presidente della Commissione per le Pari Opportunità;

• Antonio Marte, Sindaco di Minervino di Lecce;

• Dott. Gabriele De Masi De Luca, Medico Cardiologo;

• Matteo Rizzello, Consigliere Comunale;

• Nadia Mele, Referente regionale ANEMOS Italia ODV;

• Alessandra Marsella, Referente provinciale ANEMOS Italia ODV.

Accanto all’evento sportivo sarà allestito il Mercatino dello Scambio Solidale, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione ANEMOS Italia ODV, a sostegno di progetti e servizi dedicati alle donne vittime di maltrattamenti.

Sport e solidarietà si incontrano così in un’unica iniziativa, che vuole sensibilizzare la comunità sui temi delle pari opportunità, della prevenzione della violenza di genere e dell’importanza della rete tra istituzioni, associazioni e cittadini. La Commissione per le Pari Opportunità invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata di sport, condivisione e impegno sociale, nella convinzione che ogni occasione di incontro possa contribuire a costruire una comunità più inclusiva, consapevole e solidale