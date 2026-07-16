Voto ai fuori sede, Marco Gaetani (GN Lecce): “Una vittoria della destra giovanile che restituisce un diritto a migliaia di ragazzi salentini”

“L’approvazione alla Camera dell’emendamento che estende il voto ai cittadini fuori sede alle elezioni politiche, ai referendum e alle elezioni europee rappresenta una riforma di civiltà e una grande vittoria politica della destra giovanile-Marco Gaetani, Presidente Gioventù Nazionale Lecce – Per anni migliaia di studenti e lavoratori sono stati costretti a scegliere tra l’esercizio del diritto di voto e i costi, spesso insostenibili, necessari per rientrare nel proprio Comune di residenza. Oggi, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e del centrodestra, questo ostacolo viene finalmente superato con una soluzione strutturale.
Per il nostro territorio questa riforma assume un significato ancora più profondo. Il Salento è una terra dalla quale ogni anno tanti giovani partono per frequentare l’università o per costruire il proprio futuro professionale. A tutti loro deve essere garantita la possibilità di continuare a partecipare pienamente alla vita democratica della Nazione, senza che la distanza o le difficoltà economiche diventino un ostacolo all’esercizio di un diritto costituzionale.
Come Gioventù Nazionale Lecce esprimiamo soddisfazione e orgoglio per un traguardo che parla anche ai tanti ragazzi della nostra provincia. Rendere il voto più accessibile significa rafforzare la partecipazione democratica e avvicinare le istituzioni alle nuove generazioni. Ed è questa la politica che vogliamo”.
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