Caprarica di Lecce celebra Antonio L. Verri: il 19 luglio presso il Cortile del Palazzo Baronale la presentazione-reading del libro di Laura Cammarota

Domenica 19 luglio, alle ore 20, la suggestiva cornice della corte del Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce ospiterà la presentazione-reading di Verri, l’ultimo volume della collana “extraVaganti” firmato dall’autrice Laura Cammarota (Vita Nostra Edizioni, Roma 2026).

L’evento è un omaggio al celebre poeta e ‘agitatore’ culturale di Caprarica, Antonio L. Verri, figura cardine del panorama letterario salentino degli anni ’80. Durante la serata, la presentazione del libro si trasformerà in una vera e propria performance, in cui si alterneranno momenti di lettura poetica e interventi critici alle suggestioni musicali di Luigi Colamonico col sax.

Il programma prevede i saluti istituzionali dell’avv. Paolo Greco, Sindaco di Caprarica. Accanto alla poetessa salentina e autrice del libro, Laura Cammarota, interverranno Carmine Lubrano, poeta ed editore napoletano e Francesco Aprile, critico e scrittore.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per riscoprire la straordinaria eredità artistica e umana di Antonio Verri attraverso le pagine del nuovo volume e le performance degli ospiti.

L’ingresso all’evento è libero.