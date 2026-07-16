Eccellenze al Liceo di Copertino: pioggia di 100 e 100 e lode agli esami di maturità. Soddisfazione della dirigente

Si sono appena conclusi gli Esami di Maturità per gli studenti del Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino e i risultati finali confermano l’alto livello di preparazione e l’impegno straordinario dei diplomati di quest’anno. Tra i tantissimi promossi, spicca un nutrito gruppo di eccellenze che ha raggiunto il massimo dei voti, ottenendo 100/100 e, in diversi casi, l’ambita menzione della Lode.

Un traguardo che premia cinque anni di studio intenso, passione e resilienza, celebrato con immensa soddisfazione da tutta la comunità scolastica.

Gli studenti che hanno concluso il percorso con il massimo dei voti sono:

Alberto Aramini della 5A Scientifico, 100 e lode; Gloria Colelli della 5A Scienze Applicate, 100; Giulia Cordella della 5A Scientifico, 100; Anna De Braco della 5A Scienze Umane, 100; Giorgio De Pascalis della 5A Scienze Applicate, 100; Aurora De Santis della 5A Linguistico, 100 e lode; Giorgia Guagnano della 5A Scienze Applicate, 100 e lode; Davide Iaconisi della 5A Scienze Applicate, 100 e lode; Beatrice Leo della 5A Linguistico, 100 e lode; Benedetta Lezzi della 5B Scienze Umane, 100 e lode; Auora Nestola della 5B Scienze Umane, 100 e lode; Virginia Nocera della 5A Classico, 100; Michele Pagano della 5A Scienze Applicate, 100 e lode; Mariapaola Peluso della 5A Classico, 100; Sofia Peluso della 5A Scienze Umane, 100 e lode; Aurora Politano della 5B Scienze Umane, 100; Luce Gioisca Politi della 5A Linguistico, 100; Carlotta Prete della 5A Classico, 100; Niccolò Antonio Cosimo Romano della 5A Scienze Applicate, 100 e lode; Carola Sanna della 5A Classico, 100; Maria Chiara Santese della 5A Classico, 100 e lode; Arianna Stifanelli della 5B Scienze Umane, 100 e lode; Andrea Maria Vantaggiato della 5A Scientifico, 100 e lode; Gabriele Vittoriani della 5A Scientifico, 100; Antonio Viva della 5A Scientifico, 100 e lode; Thomas Viva della 5A Linguistico, 100 e lode; Aurora Zignani della 5A Scienze Umane, 100 e lode.



Ad esprimere il profondo orgoglio dell’istituto è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Paola Alemanno, che ha voluto rivolgere un messaggio speciale ai ragazzi e alle loro famiglie:

«La conclusione degli Esami di Maturità rappresenta sempre un momento di forte emozione, ma i risultati di quest’anno ci riempiono di un orgoglio davvero speciale. Vedere così tanti cento e cento e lode è la dimostrazione tangibile che la passione, la determinazione e il sacrificio pagano sempre. I nostri ragazzi non hanno semplicemente ottenuto un risultato eccellente: hanno dimostrato maturità, capacità critica e una straordinaria forza d’animo.

Questo successo non nasce dal caso, ma è il frutto di un grande lavoro di squadra. Il mio ringraziamento va ai docenti, che con dedizione e competenza hanno guidato gli studenti lungo tutto il percorso, e alle famiglie, che hanno camminato al nostro fianco supportando l’azione educativa della scuola. Ai nostri neo-diplomati auguro di continuare a volare alto, di mantenere sempre viva la curiosità e di spendere i loro talenti per costruire una società migliore. La scuola sarà sempre fiera di loro».