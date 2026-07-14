“Libri nel giardino”: a Carmiano due storie che parlano di coraggio, giustizia e futuro

CARMIANO (LE) – Un giardino, due libri, due generazioni a confronto.

Mercoledì 15 luglio, alle 20.30, il Giardino dell’Immacolata di Carmiano ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Libri nel giardino – Alla ricerca del senso della vita”, promossa dall’Arciconfraternita “Maria SS. Immacolata” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carmiano.

L’incontro metterà in dialogo due esperienze profondamente diverse, ma accomunate dallo stesso orizzonte valoriale: il senso della giustizia, la responsabilità personale e l’impegno verso la comunità.

Protagonista della serata sarà il dottor Francesco Mandoi, già sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che presenterà il libro Né eroe né guerriero. Ricordi e sfide di un magistrato (Besa), con la prefazione di Nino Di Matteo, tra i magistrati simbolo della lotta alla criminalità organizzata in Italia.

Già dal titolo emerge il senso dell’opera: non la retorica dell’eroe in toga, ma il racconto autentico di una vita professionale segnata da responsabilità, dubbi e decisioni difficili. Attraverso ricordi e riflessioni, Mandoi restituisce il volto umano della giustizia, mostrando come dietro ogni indagine vi siano persone, storie e comunità coinvolte.

A dialogare con Mandoi sarà Diego Cellamare, HR manager di MABASTA – Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti, che presenterà Non chiedermi se va tutto bene di Mirko Cazzato (Piemme), che racconta l’esperienza del movimento nato dall’iniziativa degli studenti per prevenire e contrastare il bullismo. Più che un semplice saggio, il libro racconta un metodo educativo fondato sull’ascolto, sulla prevenzione e sulla solidarietà tra pari, offrendo strumenti concreti per riconoscere e affrontare il bullismo prima che lasci conseguenze profonde.

Il cuore della serata sarà proprio l’incontro tra due esperienze che, pur appartenendo a contesti diversi, condividono la stessa idea di responsabilità civile. Da una parte chi ha dedicato la propria vita al contrasto delle mafie e del terrorismo nelle istituzioni; dall’altra chi, insieme a tanti ragazzi, promuove ogni giorno una cultura del rispetto e della legalità all’interno delle scuole.

Percorsi differenti, ma uniti dalla convinzione che nessuno debba affrontare da solo la sopraffazione, qualunque forma essa assuma: quella della criminalità organizzata o quella, più quotidiana e spesso invisibile, del bullismo.

Il Giardino dell’Immacolata si conferma un luogo di incontro e riflessione per la comunità, dove la letteratura diventa occasione di dialogo, consapevolezza e crescita collettiva, trasformando la presentazione di un libro in un momento di partecipazione civile.