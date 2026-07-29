Decaro: “Il Decreto trasporti spacca ancora di più l’Italia”

Il decreto trasporti, arrivato in Conferenza Stato-Regioni, “spaccherà ancora una volta, anche sul tema della mobilità e dei trasporti, l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, motivando il voto negativo al decreto da parte della Regione Puglia.

Il decreto, ha spiegato Decaro, prevede “che sarà annullato il fondo dei trasporti, parliamo di 5 miliardi di euro che oggi, attraverso un sistema di perequazione, viene distribuito a tutte le regioni, peraltro, non in maniera equa, perché le regioni del Sud scontano ritardi nelle infrastrutture”.

“Viene messa a disposizione, su un fondo di 50 miliardi, solo 50 milioni di euro per quest’anno, per cercare di creare quella che si chiama perequazione per ricompensare le regioni quindi in difficoltà”, ha proseguito Decaro.

“La Puglia e le regioni del Sud perdono molte risorse” utili a finanziare i servizi in corso, “abbiamo contratti con le aziende di trasporto sui treni, sugli autobus che rischiamo di dover interrompere e quindi di ridurre i servizi. Spero che questo decreto non passi. In queste ore – ha concluso il presidente della Regione Puglia – il Governo credo lo porterà in consiglio dei ministri”.