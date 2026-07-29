La ricetta del giorno: pappardelle ai porcini

Prendere i funghi porcini secchi e metterli a bagno in acqua tiepida, Pelare e tagliare i funghi Champignon. In una padella, mettere un cucchiaio di olio evo, uno spicchio di aglio in camicia e un ciuffo di prezzemolo, far cuocere per qualche minuto, poi togliere il prezzemolo e aggiungere i funghi Champignon. Cuocere a fuoco medio, facendo attenzione che non si attacchino al fondo della padella. Estrarre i funghi porcini dall’acqua nella quale erano in ammollo (20 minuti circa), senza buttare l’acqua (ci servirà per risottare le pappardelle). Su un tagliere, sminuzzare i funghi e poi aggiungerli agli Champignon. Far cuocere lentamente per qualche minuto, intanto filtriamo l’acqua dei porcini con il canovaccio pulito, aggiungiamo due bicchieri di acqua e mettiamola in un pentolino per farla riscaldare aggiungendo anche del sale. Man mano che i funghi si cuociono, ne aggiungiamo un po’. Dopo circa mezz’ora, quando i funghi sono cotti, togliamo lo spicchio di aglio e aggiungiamo due mestoli ancora di acqua; dopo di che adagiamo nella padella i nidi delle pappardelle, a fuoco medio. Con un cucchiaio di legno o silicone, mescoliamo di tanto in tanto la pasta, aggiungendo l’acqua dei funghi all’occorrenza, fino alla cottura (possiamo passare al fuoco medio, facendo sempre molto attenzione che la pasta non si asciughi troppo). Una volta cotta la pasta, a fuoco basso facciamo una spolverata di cacio ricotta e saltiamola per qualche secondo.

Impiattiamo e aggiungiamo dell’altro formaggio.

Il piatto è pronto.

Ingredienti:

Per 4 persone

Funghi porcini secchi: 300 gr

Funghi Champignon: 200 Gr

Del cacio ricotta

Olio evo: un cucchiaio

Prezzemolo: un ciuffo

Aglio: uno spicchio

Sale q.b.