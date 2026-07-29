L’almanacco di oggi 29 luglio

Il Santo del giorno: Santa Marta. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Dopu tre troni ‘rria l’acqua, dopo tre pìriti ‘rria la cacca. Significato: Dopo tre tuoni piove, dopo tre scorregge si fa la cacca.
– Sono nati in questo giorno
1883 Benito Mussolini
1934 Sergio Fiorentini
1965 Andrea Zorzi
– Proverbio
CPhi si ripara sotto la frasca, ha quella che piove, e quella che casca
– Accadde oggi
1900 Re Umberto I muore a Monza in seguito ad un attentato. L’attentatore è l’anarchico Gaetano Bresci
– Scoperte
1964 La IBM presenta il primo computer di terza generazione