Christian Gnoni eletto al Consiglio provinciale di Lecce: “Un risultato che nasce dall’impegno del Movimento civico e dall’unità del centrosinistra cittadino”

LECCE – Christian Gnoni, Coordinatore LecceDomani, ha raccolto i voti anche di alcuni consiglieri del Pd ed è stato eletto al Consiglio provinciale. “Accolgo questo risultato con grande emozione e con un profondo senso di responsabilità – commenta- Desidero ringraziare innanzitutto il mio Movimento, che mi ha sostenuto con convinzione e che rappresenta la mia casa politica. Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutte le forze del centrosinistra cittadino, Pd, Lecce Città Pubblica e LecceDomani, che hanno saputo unirsi attorno alla mia candidatura, e agli amministratori che mi hanno accordato la loro fiducia».

Così l’avvocato e amministratore di formazione civica commenta la sua affermazione al Consiglio provinciale. Gnoni è stato assessore del Comune di Lecce nella precedente amministrazione guidata dal sindaco Carlo Salvemini, occupandosi, tra le altre deleghe, di Tributi, Politiche attive del lavoro, Affari generali, Agricoltura, Personale, Agenda digitale e Innovazione tecnologica. Un’esperienza amministrativa che oggi intende mettere al servizio dell’intero territorio provinciale.

E Gnoni sottolinea che: “Questa elezione conferma che, quando il mondo civico progressista e il centrosinistra riescono a fare fronte comune, possono costruire una proposta politica credibile e vincente. Il risultato non rappresenta un traguardo personale, ma il punto di partenza di un impegno da affrontare con serietà, ascolto e spirito di servizio”.

Gnoni è già pronto per la nuova sfida in Consiglio provinciale per uno sviluppo sostenibile, il miglioramento dei servizi e la valorizzazione delle diverse vocazioni del Salento. “Le grandi sfide del territorio non possono essere affrontate restando chiusi nei singoli confini comunali. Occorre mettere in rete esperienze e competenze, – ribadisce Gnoni – programmare insieme e costruire una visione condivisa per lo sviluppo economico, la tutela dell’ambiente, la mobilità e la qualità della vita delle nostre comunità. In Consiglio provinciale porterò la voce dei Comuni e dei territori, con particolare attenzione alle loro esigenze e alle opportunità di crescita dell’intero Salento”.

E poi conclude: “Ringrazio ancora il Movimento, le forze politiche del centrosinistra e tutti gli amministratori che hanno creduto in questa candidatura. La fiducia ricevuta sarà per me uno stimolo a lavorare ogni giorno con concretezza e responsabilità nell’interesse dell’intera provincia di Lecce”.