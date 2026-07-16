Ennesima morte sul lavoro nel Salento, i sindacati sollecitano interventi immediati

Lecce – “Siamo sconvolti e indignati per l’ennesima tragedia sul lavoro che colpisce il Salento – dice Mauro Fioretti, Coordinatore territoriale della Uil di Lecce – Un operaio di appena 33 anni ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro a Montesano Salentino, impegnato nei lavori per il cablaggio della fibra. Ancora una vita spezzata mentre si lavora, ancora una famiglia distrutta, ancora un lavoratore che non farà ritorno a casa. A nome della UIL di Lecce esprimo innanzitutto il nostro cordoglio ai familiari della vittima, ai colleghi e a tutta la comunità colpita da questa tragedia”.

“Solo negli ultimi mesi – rimarca Fioretti – il Salento ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite spezzate nei cantieri, nelle aziende e nei luoghi di lavoro. È un bollettino che non può e non deve diventare normale. Ogni incidente mortale rappresenta una sconfitta per l’intero Paese e dimostra che sulla sicurezza c’è ancora troppo da fare. Servono azioni concrete: più ispettori, controlli più frequenti, formazione reale e continua, investimenti in prevenzione e una responsabilità piena e condivisa lungo tutta la filiera degli appalti e dei subappalti. Le norme ci sono, ma devono essere applicate con rigore. Ogni ritardo, ogni superficialità, ogni risparmio sulla sicurezza possono trasformarsi in una condanna a morte”.

E sulla tragedia di oggi a Montesano Salentino interviene anche Donato Congedo, segretario territoriale della Cisl Lecce: “Non cederemo di un passo su prevenzione e formazione – dice Congedo – Sono le uniche armi contro questo tragico stillicidio. La perdita di una vita così giovane, spezzata mentre cercava dignità attraverso il lavoro, è una ferita profonda per tutta la nostra comunità e per l’intero mondo sindacale. Ci stringiamo con forza attorno alla famiglia della vittima in questo momento di inaccettabile dolore. Nella nostra provincia da gennaio 2026 è la quarta persona che non fa ritorno a casa dopo essere uscito per recarsi al lavoro. Anche le denunce di infortunio, da fonte Opendata Inail, risultano in aumento nel nostro territorio. Siamo passati da 1.870 del periodo Gennaio-Maggio 2025 a 1.905 dello stesso periodo in questo anno”.

E di fronte a questa ennesima tragedia, la Cisl Lecce ribadisce con forza che la sicurezza non può essere considerata un costo o un rallentamento burocratico, bensì il pilastro fondamentale di ogni attività produttiva.