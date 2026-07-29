Operaio morto dopo volo di 7 metri: indagati legale rappresentante e responsabile sicurezza della ditta

GALATONE (Lecce) – Sono due gli indagati nell’inchiesta sull’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Antonio Giustizieri, l’operaio di 59 anni di Galatone, deceduto nella tarda mattinata di mercoledì dopo un volo di 7 metri all’interno dell’azienda in cui lavorava. Con l’accusa di omicidio colposo aggravato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono finiti sotto inchiesta D.P., 74enne di Galatone, titolare dell’azienda, che opera nella realizzazione e installazione di sistemi per la sicurezza stradale e M.F., 38enne di Galatina, responsabile della sicurezza.

L’iscrizione nel registro degli indagati si deve intendere un atto dovuto per poter partecipare con i propri consulenti all’autopsia che, in queste ore, è stata eseguita dal medico legale Roberto Vaglio. Nel frattempo, gli ispettori dello Spesal e i carabinieri di Galatone hanno sequestrato il solaio dell’edificio in attesa di completare gli accertamenti. Al momento dell’incidente, l’operaio si trovava sulla tettoia per lavorare. Non era solo. Con lui erano presenti altri colleghi impegnati in un intervento di manutenzione.

Improvvisamente il pannello in pvc della copertura avrebbe ceduto e Giustizieri è precipitato da un’altezza di oltre 7 metri riportando diversi traumi gravissimi. Immediata la richiesta di soccorso sollecitata dagli stessi colleghi. Quando sul posto è arrivato il 118, però, per Giustizieri non c’era più nulla da fare. La vittima lascia la moglie e due figlie. Era originario di Neviano ma da più di vent’anni si era trasferito a Galatone.

Sull’ennesima morte bianca – la sesta in appena 6 giorni dopo il decesso dell’operaio residente a Ivrea – si susseguono gli interventi dei sindacati: “Non possiamo più assistere impotenti – dicono Mauro Fioretti, coordinatore Uil Lecce, e William Maruccia, segretario generale Uilm Lecce – a questa strage silenziosa. Serve una svolta vera, a partire da prevenzione e formazione, controlli rigorosi e pene più severe». Per il sindacato «non basta intervenire quando il dramma si è già consumato. Bisogna agire prima, investendo seriamente nella formazione continua, nella cultura della sicurezza e nella prevenzione. Bisogna intervenire durante, intensificando i controlli e le ispezioni. E bisogna intervenire dopo, con pene più severe e realmente dissuasive nei confronti di chi viola le norme sulla sicurezza”. Il titolare della ditta è difeso dagli avvocati Fabio Massa ed Enrico Cimmino; il responsabile della sicurezza, invece, da Roberto Stanislao. I familiari della vittima, sono assistiti dagli avvocati Luigi Greco e Giorgio Greco.