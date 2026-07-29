Lecce – NK Bistrica = 5 -2, doppietta di Esteban

Ultimo giorno nel ritiro in Austria per i giallorossi con i ragazzi di mister Di Francesco in campo alle 16:00 a Fürstenfeld per l’amichevole con l’NK Bistrica.
Questo il tabellino dell’incontro:
Lecce: Falcone © (1’ st Früchtl), Ndaba (18’ st Gallo), Fofana (18’ st Pierotti), N’Dri (18’ st Onyemachi), Jean (18’ st Siebert), Laerke, Esteban (1’ st Štulić), Gorter (18’ st Coulibaly), Tiago Gabriel (18’ st Gaspar), Kovac (28’ st Ubani), Maleh (1’ st Ngom). A disposizione: Penev. Allenatore: Eusebio Di Francesco
NK Bistrica: Fridrih ©, Dzumhur (33’ st Gobec), Jusic, Sitar (33’ st Repina), Savor (20’ st Korošec), Katič (33’ st Putica),, Vezovišek (20’ st Vipovic), Vrdoljak (33’ st Juvan), Ikač (20’ st Ozegović), Martič (20’ st Memaj), Kerin (40’ st Tramšek). A disposizione: Zorko, Mesarič, Cernivsek. Allenatore: Robert Pevnik
Marcatori: 17’ pt Esteban, 28’ pt Vrdoljak, 38’ pt Maleh (Rig.), 42’ pt Esteban, 4’ st Jean (Aut.), 19’ st Onyemachi, 27’ st Kovac
Ammoniti: 23’ st Ngom
Recupero: 2’ pt
Arbitro: Julian Schnur
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